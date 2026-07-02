Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohnt

Das erste Börsenhalbjahr ist geschafft – und in Sachen Rendite gibt es einen klaren Sieger, wie eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank zeigt. Seit Jahresbeginn haben die Halbleiter-Aktien im Branchenindex SOX (Philadelphia Semiconductor Index) alles abgehängt.

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