Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohnt

Quelle: Adobe.com/ryanking999
Das erste Börsenhalbjahr ist geschafft – und in Sachen Rendite gibt es einen klaren Sieger, wie eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank zeigt. Seit Jahresbeginn haben die Halbleiter-Aktien im Branchenindex SOX (Philadelphia Semiconductor Index) alles abgehängt.
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