Große KI-Gewinner in diesem Jahr

Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohnt

onvista · Uhr
Thema: KI

Chip-Aktien wie Sandisk, Micron und Marvell profitieren stark von der KI-Euphorie. Doch viele sind auch teuer. Wir analysieren, bei welchen Kursen ein Kauf wieder lohnen könnte.

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Jemand hält einen Wafer in der Chip-Herstellung
Quelle: Adobe.com/ryanking999

Das erste Börsenhalbjahr ist geschafft – und in Sachen Rendite gibt es einen klaren Sieger, wie eine aktuelle Analyse der Deutschen Bank zeigt. Seit Jahresbeginn haben die Halbleiter-Aktien im Branchenindex SOX (Philadelphia Semiconductor Index) alles abgehängt.

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