Crowdstrike Holdings vollzieht 4:1-Aktiensplit

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Der vorbörsliche Kurs der CrowdStrike-Aktie wirkt deutlich niedriger: Er liegt bei knapp 195 US‑Dollar, nachdem er zuvor bei rund 772 US‑Dollar notiert hatte – ein Rückgang von etwa 75 %. Auslöser ist jedoch kein realer Wertverlust, sondern ein Aktiensplit im Verhältnis 4:1, durch den sich der Kurs rechnerisch an das neue Bezugsverhältnis anpasst. Dabei wurde jede bestehende Aktie in vier Aktien aufgeteilt. Wer die Aktie zum Stichtag am 25. Juni im Depot hatte, erhielt nach Börsenschluss am 1. Juli pro Anteil drei zusätzliche Aktien eingebucht. Entsprechend wurde der Kurs auf ungefähr ein Viertel des bisherigen Niveaus umgestellt. Unterm Strich bleibt der Depotwert damit in der Regel ähnlich, abgesehen von den üblichen Marktschwankungen. Auch bei strukturierten Produkten führt ein Aktiensplit grundsätzlich zu keiner wirtschaftlichen Veränderung, da die Produktparameter entsprechend angepasst werden. Bei Knock-out-Produkten werden beispielsweise Basispreis und Knock-out-Barriere durch vier geteilt, während sich das Bezugsverhältnis entsprechend vervierfacht. Bei Discount-Zertifikaten wird neben dem Bezugsverhältnis in der Regel auch der Cap über den sogenannten R‑Faktor angepasst. Weitere Details finden Sie im Akademie-Artikel zu Aktiensplits (Link). Letzen Endes kann ein Aktiensplit die Handelbarkeit verbessern, weil der niedrigere Stückpreis den Zugang erleichtert und die Liquidität erhöhen kann. Bei CrowdStrike erfolgt der Schritt nach zuletzt soliden Quartalszahlen und einer angehobenen Erwartung für das kommende Jahr.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen – von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC