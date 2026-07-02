Dax auf Rekordkurs – Bayer legt kräftig zu

Der Dax hat den Auftakt in das zweite Börsenhalbjahr am Donnerstag mit einer Bestmarke gekrönt. Der Leitindex beendete seine fast sechsmonatige Phase, in der Anleger der Rekordrally anderer Weltindizes hinterher schauen mussten. Sinkende Ölpreise und der Arbeitsmarktbericht aus den USA sorgten dafür, dass der Dax die letzten Schritte gehen konnte. Der Juli macht seinem Ruf als guter Börsenmonat zunächst alle Ehre.

Über die Ziellinie ging der Dax 2,16 Prozent höher bei 25.581 Punkten - nach einem Spitzenstand bei knapp 25.656 Zählern. Der Leitindex setzte sich damit deutlich von der 25.000-Punkte-Marke ab, über der Anleger zuletzt immer wieder die nächsten Impulse für einen weiteren Anstieg vermisst hatten. Der MDax ging 1,52 Prozent höher bei 32.545 Punkten aus dem Handel.

Der erste Anstoß kam vom gefallenen Ölpreis, der mit Hoffnung auf Fortschritte bei den Iran-USA-Gesprächen begründet wurde. Am Nachmittag kam der finale Impuls dann von einem schwachen US-Jobbericht, der nach dem Geschmack der Anleger war. Laut dem Analysten Tobias Basse von der NordLB dämpft dieser eindeutig den Zinsanhebungsdruck, unter dem der neue Fed-Chef Kevin Warsh stehe. "Er kann damit einfacher auf Zeit spielen und auf freundlichere Inflationsdaten warten", so Basse.

Bayer an der Dax-Spitze – Ruveon und Analystenlob treiben die Aktie

An die Spitze des Dax setzten sich Bayer-Aktien mit einem Aufschlag von 8,78 Prozent. Erstmals seit fast drei Jahren schafften es die Papiere über die Marke von 50 Euro.

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern bündelt das US-Geschäft mit dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft namens Ruveon. Zudem stufte die Deutsche Bank die Bayer-Aktie hoch auf "Buy".

Ziel sei es, das Geschäft mit dem Namen Ruveon "optimal auf die spezifischen Anforderungen des US-Marktes auszurichten", teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Leverkusen mit. Zusammen mit dem jüngsten juristischen Erfolg in den USA und der vorsichtigen Hoffnung auf einen möglichen Schlussstrich bei den seit Jahren andauernden milliardenschweren Rechtsstreitigkeiten um mögliche Krebsrisiken von Glyphosat zeigen sich Anleger für das Papier zuversichtlicher.

Halbleiterwerte geben nach – Meta schürt die Konkurrenzsorgen

Auf den Verkaufslisten standen Papiere der Halbleiterindustrie. Im Dax gaben die Aktien von Infineon nach, hielten sich jedoch mit einem vergleichsweise kleinen Minus von 1,8. Aktien von Zulieferern und Ausrüstern wie Aixtron, Jenoptik, Suss Microtec, LPKF Laser und PVA Tepla verloren zwischen 5,55 und 10,75 Prozent. Sie machten damit aber höhere Verluste teilweise wieder wett.

Hintergrund für die Verkäufe in der Chip-Branche sind offenbar kolportierte Pläne des Technologiekonzerns Meta, ins Cloud-Infrastrukturgeschäft einzusteigen.

Dabei könnte der Zugang zu überschüssiger KI-Rechenleistung und zu KI-Modellen an externe Kunden verkauft werden. "Metas Markteintritt in das KI-Cloud-Geschäft schürt Sorgen über eine Veränderung der Nachfragesituation im Halbleitersektor und drückt auf die Aktienkurse", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets.

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(mit Material von dpa-AFX)