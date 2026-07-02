Dax kaum verändert erwartet - US-Jobdaten im Blick

Frankfurt, 02. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex mit 25.040,28 Punkten knapp im Plus geschlossen. Die stockenden Friedensverhandlungen ‌zwischen den USA und dem Iran grenzten die Gewinne ein. An der Wall Street gingen die Indizes im Minus aus dem ⁠Handel.

Im ⁠Mittelpunkt am Donnerstag steht der US-Arbeitsmarktbericht, der damit einen Tag früher als sonst veröffentlicht wird. Am Freitag bleiben die Börsen in den USA wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli geschlossen. Die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten hat nach einer schwächeren Phase ‌zuletzt drei Monate hintereinander kräftig zugelegt. ‌Im Juni dürfte sich der Jobaufbau auf dem US-Arbeitsmarkt hingegen spürbar abgeschwächt haben. Die US-Notenbank hat diese Kennzahl genau im Blick, da sie für ⁠Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen soll.

Zudem warten Anleger auf die Arbeitsmarktdaten ‌für die Euro-Zone und die ⁠Auftragseingänge in der US-Industrie im Mai.

Auf der Unternehmensseite entscheidet der Europäische Gerichtshof (9.30 Uhr MESZ) über die Klage der Google-Mutter Alphabet gegen eine milliardenschwere EU-Kartellstrafe. Die Wettbewerbshüter hatten dem US-Konzern vorgeworfen, ‌mit seinem mobilen Betriebssystem Android ⁠Konkurrenten behindert zu haben. Eine ⁠niedrigere Instanz hatte die ursprüngliche Strafe von 4,34 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 4,1 Milliarden Euro gesenkt.

In den Fokus dürfte auch Bayer rücken. Der Pharma- und Agrarkonzern bündelt sein US-Geschäft mit dem weit verbreiteten und umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat in einer eigenständigen Tochtergesellschaft.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.040,28

EuroStoxx50 6.282,50

EuroStoxx50-Future 6.319,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 52.305,24 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 7.483,23 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 4.075,31 -0,9%

Hang Seng 23.147,64 +1,2%

(Bericht von Sanne Schimanski, ⁠Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)