DAX® - Kurzfristiger Trend als Taktgeber

Zum Start der 2. Jahreshälfte konnte der DAX® die Marke von 25.000 Punkten zurückerobern. Für charttechnisch wesentlich relevanter als die runde Kursmarke halten wir allerdings die kurzfristige Trendlinie seit dem 25. Mai (akt. bei 25.072 Punkten). Gelingt der Sprung über diesen Widerstand, nimmt die Wahrscheinlichkeit für die Ausprägung einer kurzfristigen Umkehr spürbar zu (siehe Chart). Lohn der Mühen wäre im Erfolgsfall ein Anlauf auf die Hochs bei 25.500 Punkten – inklusive des Rekordlevels vom Januar (25.508 Punkte) hat das Aktienbarometer hier mehrfach wichtige, zyklische Hochpunkte ausgeprägt. Ein Spurt über diese Barriere dürfte die Lethargie der letzten Wochen und Monate ad acta legen und bei den deutschen Standardwerten ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Wie so oft donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeigt eine deutliche Abnahme der „bullishen“ US-Privatanleger. Deren Anteil sinkt um 13 Prozentpunkte auf 31,4 %. Gleichzeitig steigt der Anteil der Bären auf 42,3 %. Per Saldo hat sich das Sentiment spürbar abgekühlt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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