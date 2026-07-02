Vorbörse 02.07.2026

Dax startet unverändert nach gemischten US-Vorgaben

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Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn.

Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den Dax bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

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USA: Gewinnmitnahmen

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert geschlossen. Die technologielastige Nasdaq-Börse gab dagegen einen Teil ihrer kräftigen Erholungsgewinne der vergangenen zwei Handelstage ab. Der Dow, der zeitweise über 53.700 Punkte auf eine Bestmarke geklettert war, ging mit minus 0,03 Prozent auf 52.305,24 Punkte aus dem Tag.

Unterstützt wurde er während seines Rekordlaufs nicht zuletzt von Software-Aktien. Nach einer zuletzt erneut starken Nachfrage nach Chip-Aktien, die die Nasdaq-Börse seit dem Wochenauftakt stark angetrieben hatten, wurde nun der Software-Branche der Vorzug gegeben.

Der Nasdaq 100 gab um 1,54 Prozent auf 29.809,13 Punkte nach. Am Montag und Dienstag hatte sich der Technologie-Auswahlindex mit einem Gesamtplus von 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,22 Prozent auf 7.483,23 Zähler.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.305- 0,03 Prozent
S&P 5007.483- 0,22 Prozent
Nasdaq 26.040- 0,66 Prozent

Asien: Verluste

In Asien hat der Großteil der wichtigen Aktienindizes am Donnerstag nachgegeben. So gaben der japanische Leitindex Nikkei 225, der chinesische CSI-300 und der südkoreanische Kospi nach. Gewinne gab es dagegen in Hongkong.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22569.322- 1,64 Prozent
Hang Seng22.881+ 0,25 Prozent
CSI 3004.829- 0,35 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future126,97- 0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,93- 0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,49- 0,09 Prozentpunkte
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.07.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.07.2026

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1385- 0,31  Prozent
Dollar in Yen162,44+ 0,45 Prozent
Euro in Yen184,94+ 0,19 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent70,87 USD- 0,98 Dollar
WTI67,87 USD- 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 57 (63) EUR - 'BUY'

JPMORGAN NIMMT ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 230 EUR

JPMORGAN NIMMT PUMA SE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 26 EUR

ODDO BHF HEBT CTS EVENTIM AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 67 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 38,60 (36,30) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 25,50 (24,20) EUR - 'NEUTRAL'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1050 (1045) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
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Dow
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DAX (Kursindex)
IG GROUP HOLDINGS
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