Dax startet unverändert nach gemischten US-Vorgaben

Der Dax dürfte sich am Donnerstag etwas weiter von der 25.000-Punkte-Marke absetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 25.095 Punkte. Es winkt ein Bruch des Korrekturtrends seit Mai, der den Weg frei machen würde in Richtung Rekordhoch bei 25.507 Punkten vom Jahresbeginn.

Die IG-Indikation kam jedoch von zwischenzeitlichen 25.157 Punkten angesichts deutlicher Kursverluste in Japan und Südkorea bereits zurück. Als leichte Stütze für den Dax bleibt die Einigung der Spitzen von Union und SPD auf ein Reformpaket für wirtschaftliches Wachstum und soziale Sicherheit, die nach zähem Ringen am Vorabend erreicht worden war, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hat.

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USA: Gewinnmitnahmen

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach einem Rekordhoch kaum verändert geschlossen. Die technologielastige Nasdaq-Börse gab dagegen einen Teil ihrer kräftigen Erholungsgewinne der vergangenen zwei Handelstage ab. Der Dow, der zeitweise über 53.700 Punkte auf eine Bestmarke geklettert war, ging mit minus 0,03 Prozent auf 52.305,24 Punkte aus dem Tag.

Unterstützt wurde er während seines Rekordlaufs nicht zuletzt von Software-Aktien. Nach einer zuletzt erneut starken Nachfrage nach Chip-Aktien, die die Nasdaq-Börse seit dem Wochenauftakt stark angetrieben hatten, wurde nun der Software-Branche der Vorzug gegeben.

Der Nasdaq 100 gab um 1,54 Prozent auf 29.809,13 Punkte nach. Am Montag und Dienstag hatte sich der Technologie-Auswahlindex mit einem Gesamtplus von 4 Prozent weitgehend von seinem jüngsten Rücksetzer erholt. Der marktbreite S&P 500, der, was das abgeschlossene zweite Quartal betrifft, auf das stärkste seit sechs Jahren zurückblicken kann, verlor 0,22 Prozent auf 7.483,23 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 52.305 - 0,03 Prozent S&P 500 7.483 - 0,22 Prozent Nasdaq 26.040 - 0,66 Prozent

Asien: Verluste

In Asien hat der Großteil der wichtigen Aktienindizes am Donnerstag nachgegeben. So gaben der japanische Leitindex Nikkei 225, der chinesische CSI-300 und der südkoreanische Kospi nach. Gewinne gab es dagegen in Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 69.322 - 1,64 Prozent Hang Seng 22.881 + 0,25 Prozent CSI 300 4.829 - 0,35 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 126,97 - 0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,93 - 0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,49 - 0,09 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 70,87 USD - 0,98 Dollar WTI 67,87 USD - 0,65 Dollar

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 57 (63) EUR - 'BUY'

JPMORGAN NIMMT ADIDAS MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 230 EUR

JPMORGAN NIMMT PUMA SE MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 26 EUR

ODDO BHF HEBT CTS EVENTIM AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 67 EUR

UBS HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 38,60 (36,30) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 25,50 (24,20) EUR - 'NEUTRAL'

BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 1050 (1045) EUR - 'OUTPERFORM'

(mit Material von dpa-AFX)