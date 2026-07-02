DAX tritt auf der Stelle, Bayer legt zu
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstagmorgen kaum verändert. Der DAX notiert leicht im Minus und bewegt sich damit weiterhin knapp oberhalb der Marke von 25.000 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 startet schwächer in den Handel. Von den US-Märkten kommen vorbörslich ebenfalls zurückhaltende Signale: Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 werden unter den Schlusskursen des Vortags erwartet. In Asien überwogen die Verkäufe, der japanische Nikkei 225 beendete den Handel mit deutlichen Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des Handelstags stehen heute vor allem wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA. Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts richten sich die Blicke auf den ADP-Beschäftigungsbericht sowie weitere Arbeitsmarktindikatoren. Zudem werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Die Daten gelten als entscheidend für die Zinserwartungen gegenüber der US-Notenbank und könnten am Nachmittag für erhöhte Schwankungen an den Aktienmärkten sorgen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bayer rückt mit einem moderaten Kursplus in den Fokus. Der Leverkusener Konzern bündelt sein US-Glyphosatgeschäft künftig in der eigenständigen Tochtergesellschaft Ruveon. Die Maßnahme wird am Markt als weiterer Schritt zur organisatorischen Neuaufstellung und zur besseren Steuerung der anhaltenden Rechtsrisiken rund um den Unkrautvernichter gewertet.
Deutlich schwächer präsentiert sich dagegen Lang & Schwarz. Die Aktien gerieten vorbörslich massiv unter Druck, nachdem das Manager Magazin über strategische Änderungen beim Neobroker Trade Republic berichtet hatte. Demnach plant das Fintech, künftig selbst als Gegenpartei von Kundenorders aufzutreten. Damit könnte die bisher enge Zusammenarbeit mit Lang & Schwarz an Bedeutung verlieren.
Auch FlatexDegiro steht auf den Verkaufslisten vieler Anleger. Die geplante Neuausrichtung von Trade Republic wird am Markt als potenzielle Herausforderung für etablierte Online-Broker interpretiert. Entsprechend reagieren Investoren zunächst mit Zurückhaltung.
Damit bleibt der Blick zum Handelsstart vor allem auf Unternehmensnachrichten gerichtet, während am Nachmittag die US-Konjunkturdaten die Richtung für die internationalen Börsen vorgeben dürften.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2Y9N
|11,58
|26167,25984 Punkte
|21,43
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR08L5
|3,44
|24746,90328 Punkte
|79,57
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN9FXH
|2,25
|24886,942345 Punkte
|166,1
|Open End
|SK hynix Inc
|Bull
|UN818L
|2,6
|1054,137676 EUR
|4,75
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2TLF
|4,10
|25485,012794 Punkte
|51,64
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Baidu Inc.
|Call
|UN1QNH
|0,83
|120,00 USD
|5,96
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG1WAT
|0,55
|325,00 USD
|7,49
|16.12.2026
|DAX®
|Put
|UG9Z0V
|1,67
|20000,00 Punkte
|-11,49
|18.12.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UG1W9R
|22,12
|300,00 USD
|2,04
|16.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN3V56
|0,25
|280,00 EUR
|6,52
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nasdaq-100®
|Short
|UG6JXS
|0,69
|34777,96624 Punkte
|-6
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|0,67
|700,571761 EUR
|3
|Open End
|Applied Materials Inc.
|Long
|HD2XMB
|17,32
|488,303052 USD
|4
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN9A20
|2,89
|774,401184 USD
|4
|Open End
|Deutsche Bank AG
|Long
|HC2VPR
|9,07
|23,800695 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.07.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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