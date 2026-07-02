Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste - US-Arbeitsmarktbericht bewegt kaum

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,04 Prozent auf 127,00 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,90 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht bewegte den deutschen Anleihemarkt kaum. Die Erwartung auf Leitzinserhöhungen in den USA im späteren Jahresverlauf wurde so gedämpft. Belastet wurden die Anleihekurse ein wenig durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten.

Das von der Regierungskoalition verabredete Reformpaket spielte am Anleihemarkt kaum eine Rolle. Mit Steuerentlastungen von zehn Milliarden Euro, flexibleren Arbeitsverträgen und massivem Abbau von Bürokratie wollen Union und SPD Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen. Im Koalitionsausschuss verständigten sich die Spitzen der Regierungsparteien auf ein Reformpaket mit 34 Punkten, das auch die bereits in die Wege geleiteten Reformen in den Bereichen Rente und Gesundheit umfasst. Der Vize-Konjunkturchef des Kiel Instituts für Weltwirtschaft, Jens Boysen-Hogrefe, erwartet von dem Reform-Paket der Koalition allerdings keine großen Impulse für die Konjunktur./jsl/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
E
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

Das könnte dich auch interessieren

Vorbörse 30.06.2026
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten30. Juni · onvista
Dax dürfte dank Vorgaben aus Asien mit Gewinnen starten
Deutsche Anleihen: Kaum verändertgestern, 16:31 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtheute, 14:50 Uhr · onvista
Große KI-Gewinner in diesem Jahr
Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohntheute, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen