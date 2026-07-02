Was bewegt die Aktie?

Financials und Healthcare zählen aktuell zu den gefragten Marktsegmenten – beide Bereiche zeigen in der zweiten Jahreshälfte eines Midterm-Wahljahres traditionell relative Stärke. In dieses Umfeld fällt die Anhebung von Morgan Stanley: Das Kursziel steigt nur moderat um rund sechs Prozent auf 36 Euro, das Overweight-Rating bleibt unverändert bestehen.

Entscheidender als die Zahl selbst ist die Botschaft dahinter: Die Analysten erwarten weiterhin eine bessere Entwicklung der Deutsche-Bank-Aktie als der Gesamtmarkt.

Charttechnik

Das alte Zwischenhoch liegt bei 34 Euro und markierte bislang einen deutlichen Widerstand. Mit dem aktuellen Anstieg nimmt die Aktie dieses Niveau aus dem Markt. Auf Basis der jüngsten Konsolidierung ergibt sich daraus rechnerisch ein Kursziel von rund 40 Euro über die 1,618-Extension. Setzt sich die Bewegung fort, rücken darüber hinaus Kursmarken bis 44 Euro in den Blick.

Martins Einschätzung

Das Kursziel von 36 Euro halte ich für zu vorsichtig angesetzt. Im Vergleich zu US-Banken wie Citigroup, Bank of America und Wells Fargo notiert die Deutsche-Bank-Aktie beim Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 0,7 – weniger als der halbe Wert der US-Konkurrenz. Diese Bewertungslücke spricht für weiteres Aufwärtspotenzial, und ich sehe die 40-Euro-Marke als realistisches nächstes Ziel.