Analyse zu KI-Investitionen

Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigt

onvista · 02.07.2026, 14:50 Uhr Uhr

Der Aktienkurs des Techkonzerns steigt, weil er Rechenkapzitäten weiterverkaufen und so Extra-Erträge generieren will. Das klingt gut, vor allem, weil Meta zuvor für die Ausbaupläne abgestraft wurde. Doch das Ganze hat auch eine schlechte Seite – für die ganze Branche.