Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigt
onvista · Uhr
Thema: KI
Der Aktienkurs des Techkonzerns steigt, weil er Rechenkapzitäten weiterverkaufen und so Extra-Erträge generieren will. Das klingt gut, vor allem, weil Meta zuvor für die Ausbaupläne abgestraft wurde. Doch das Ganze hat auch eine schlechte Seite – für die ganze Branche.
Quelle: Adobe.com/Tada Images
Gibt die Welt nun zu viele Milliarden für Künstliche Intelligenz (KI) aus, oder doch zu wenige? So richtig einig werden sich die Marktteilnehmer nicht. Im Falle Metas fiel das Urteil Ende April klar negativ aus.
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