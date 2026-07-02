Drohnenbauer Quantum Systems mit Rekordfinanzierungsrunde

Frankfurt, 02. Jul (Reuters) - ⁠Bei einer der größten Finanzierungsrunden für ein europäisches Verteidigungsunternehmen hat der Drohnenbauer Quantum Systems 1,2 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt. Damit steige die Bewertung auf etwa acht Milliarden Euro, teilte Mitgründer und Co-Chef Florian Seibel bei einer Pressekonferenz am Donnerstag mit. Das Geld soll das weitere Wachstum finanzieren und die Entwicklung autonomer Systeme ermöglichen, die über die Softwareplattform "Mosaic UXS" ‌miteinander kommunizieren können.

Zu den wichtigsten aktuellen Geldgebern gehören den Angaben zufolge der Vermögensverwalter Blackstone und Airbus. Der Flugzeugbauer intensiviere zudem seine Entwicklungskooperation mit Quantum. Darüber hinaus hätten einige der Bestandsinvestoren ihre Beteiligungen aufgestockt. "Dies zeigt, dass ⁠deutsche Defence Tech-Unternehmen für ⁠globale Investoren hochattraktiv sind, wenn der Staat als Kunde verlässlich nachfragt", sagte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche.

"NEO PRIMES" FORDERN KLASSISCHE RÜSTUNGSKONZERNE HERAUS

Die Finanzierungsrunde spiegele die rasanten Umwälzungen im europäischen Verteidigungssektor wider, betonte Quantum-Co-Chef Sven Kruck im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Investoren engagierten sich verstärkt bei Anbietern von Drohnen, Software und autonomen Systemen. "In den vergangenen Jahrzehnten haben Panzer, U-Boote, Fregatten und Düsenjets das Gefechtsfeld geprägt." Der Angriff Russlands auf die Ukraine zeige jedoch, dass KI-gesteuerte Drohnen ‌an Bedeutung gewännen. Er sehe Quantum Systems daher nicht als Startup, ‌sondern als "Neo Prime".

Bislang wurde die Verteidigungsindustrie von Konzernen wie Rheinmetall, Thales oder Leonardo geprägt. Diese konzentrieren sich meist auf langwierige und milliardenschwere Aufträge wie das gescheiterte Kampfjet-Projekt FCAS und den deutsch-französischen Zukunftspanzer MGCS. Dessen Bau hat Rheinmetall infrage gestellt. Der deutsch-französische ⁠Panzerhersteller KNDS verschiebt seinen lang erwarteten Börsengang wegen der jüngsten Kursverluste bei Rüstungswerten.

BÖRSENGANG UND FUSION: VIELLEICHT JA, VIELLEICHT NEIN

Zu ‌den Spekulationen über einen Börsengang von Quantum Systems äußerte sich ⁠Co-Chef Seibel zurückhaltend. "Wir hatten einen Auftrag des Aufsichtsrats, die Bereitschaft für einen Börsengang zu prüfen." Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen. "Vielleicht machen wir eine weitere Finanzierungsrunde. Vielleicht gehen wir an die Börse. Vielleicht wachsen wir aber auch einfach profitabel weiter."

Die jüngsten Berichte über eine geplante Fusion von Quantum mit ‌dem von ihm ebenfalls mitgegründeten Startup Stark Defence bezeichnete ⁠Seibel als unzutreffend. Er schloss ein Zusammengehen aber ⁠nicht kategorisch aus. "Wenn es sinnvoll ist, werden wir es tun. Wenn nicht, dann nicht." Es gebe zahlreiche weitere attraktive potenzielle Übernahmekandidaten, die sich Quantum anschaue.

WACHSTUMSSTARKE DEUTSCHE VERTEIDIGUNGSBRANCHE

Bei einer Finanzierungsrunde im vergangenen November hatte das Startup aus dem oberbayerischen Gilching eine Finanzspritze von 180 Millionen Euro erhalten. Die Bewertung lag damals bei mehr als drei Milliarden Euro. Quantum Systems gehört zu den wertvollsten deutschen Startups. Das Unternehmen bietet Aufklärungs- und Überwachungsdrohnen an, die mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert werden. Zu den Aktionären gehört die Beteiligungsgesellschaft Porsche SE.

Stark Defence sammelte in der vergangenen Woche 500 Millionen Euro bei Investoren ein. Der Quantum-Rivale Helsing wird voraussichtlich demnächst eine Finanzierungsrunde über 1,2 Milliarden ⁠Euro abschließen. Damit könnte die Bewertung dieses Unternehmens auf 18 Milliarden Euro steigen.

(Bericht von Hakan Ersen und Maria Rugamer. Redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)