Einbruch beim Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt - nur 57.000 neue Jobs im Juni

Washington, ⁠02. Jul (Reuters) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Juni massiv abgekühlt. Unter dem Strich wurden nur 57.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, wie ‌aus dem am Donnerstag vorgelegten Bericht der Regierung hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte ⁠Ökonomen hatten ⁠einen Anstieg um 110.000 erwartet. Im Mai waren nach revidierten Daten nur 129.000 Arbeitsplätze hinzugekommen. Ursprünglich war eine Zahl von 172.000 gemeldet worden. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote ‌sank im Juni allerdings überraschend - ‌und zwar auf 4,2 Prozent, nach 4,3 Prozent im Mai.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed), die ⁠Vollbeschäftigung fördern und Preisstabilität sichern soll, hat den ‌Leitzins zuletzt in einer ⁠Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent konstant gehalten. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh sagte jüngst auf dem EZB-Forum in ‌Sintra, die Inflationserwartungen ⁠und -gefahren hätten sich in ⁠den vergangenen Wochen abgeschwächt. Zugleich bekräftigte er das Bekenntnis, die Teuerungsrate wieder auf das Zwei-Prozent-Ziel der Federal Reserve zu bringen. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed den Leitzins im laufenden Jahr anheben wird.

(Bericht von Lucia MutikaniGeschrieben von ⁠Reinhard, redigiert von Klaus Lauer - Becker Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)