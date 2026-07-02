ELIOR GROUP: Half-Year Statement of the Liquidity Contract

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

Pursuant to the liquidity contract granted by ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) to NATIXIS ODDO BHF, the following resources appeared on the liquidity account on June 30, 2026:

" 54 105 shares
" ¬405 959

As a reminder, when the contract was established, the following resources appeared on the liquidity account:

" 91 782 shares
" ¬329 518.25

From January 1, 2026 to June 30, 2026, the following transactions were executed:

" 2 208 purchase transactions
" 2 064 sale transactions

During that period, the volumes traded were:

" 2 929 800 shares and ¬6 844 258.65 on purchase
" 2 963 871 shares and ¬6 937 768.31 on sale

This statement is available on the website of Elior Group: www.eliorgroup.com

(investors/regulated information/regulated information/information relating to the liquidity contract)

Appendix: Details of transactions by trading day

Date

PURCHASES

SALES

Number of purchase transactions

Number of shares purchased

For an amount of (in ¬)

Number of purchase transactions

Number of shares purchased

For an amount of (in ¬)

Total

2 208

2 929 800

6 844 259

2 064

2 963 871

6 937 768

02/01/2026

21

15 001

40 857

10

6 001

16 637

05/01/2026

16

8 379

22 678

13

9 001

24 595

06/01/2026

11

7 000

18 968

22

17 500

47 980

07/01/2026

14

8 000

22 136

16

14 000

39 056

08/01/2026

13

8 001

22 121

23

13 001

36 647

09/01/2026

10

8 000

22 796

14

12 000

34 374

12/01/2026

17

14 000

39 458

2

2 000

5 626

13/01/2026

10

8 000

22 406

3

3 000

8 466

14/01/2026

8

12 500

34 400

25

40 000

112 630

15/01/2026

20

17 500

49 875

5

7 500

21 490

16/01/2026

11

15 000

42 255

9

12 500

35 425

19/01/2026

26

32 834

91 118

19

32 500

91 955

20/01/2026

16

15 000

42 205

8

10 000

28 295

21/01/2026

13

22 500

62 720

17

20 000

55 940

22/01/2026

13

17 500

49 535

25

35 000

99 835

23/01/2026

19

19 110

54 745

3

7 500

21 515

26/01/2026

24

22 500

63 720

15

20 000

57 015

27/01/2026

11

22 500

63 120

8

12 500

35 075

28/01/2026

16

25 000

69 225

15

27 500

76 805

29/01/2026

13

17 500

50 160

18

32 500

93 965

30/01/2026

13

17 500

49 910

6

9 164

26 202

02/02/2026

8

10 542

30 262

18

27 500

79 380

03/02/2026

15

30 000

85 410

10

17 500

49 860

04/02/2026

4

5 000

14 705

20

40 000

117 805

05/02/2026

34

55 000

158 210

13

25 000

71 830

06/02/2026

24

30 000

82 570

6

8 000

22 145

09/02/2026

23

32 500

89 965

21

32 500

90 316

10/02/2026

12

20 000

55 680

21

32 500

90 740

11/02/2026

20

27 500

76 130

4

5 563

15 465

12/02/2026

18

27 500

74 530

17

15 000

40 955

13/02/2026

26

30 001

79 838

19

32 501

86 843

16/02/2026

11

22 500

61 185

25

30 000

81 710

17/02/2026

15

8 000

21 414

18

13 000

35 079

18/02/2026

13

7 264

20 239

25

17 000

47 603

19/02/2026

17

15 000

41 340

10

9 000

24 800

20/02/2026

10

9 000

25 030

14

14 000

39 200

23/02/2026

12

10 000

27 720

14

8 000

22 422

24/02/2026

10

7 000

19 212

11

9 000

24 816

25/02/2026

9

8 000

21 960

9

6 001

16 519

26/02/2026

8

7 000

19 280

13

12 000

33 420

27/02/2026

20

18 000

50 290

23

15 000

42 076

02/03/2026

30

20 000

53 880

10

8 000

21 760

03/03/2026

15

9 000

23 640

0

0

0

04/03/2026

8

4 357

11 225

6

4 000

10 420

05/03/2026

17

10 000

25 920

9

6 132

16 023

06/03/2026

4

4 000

10 350

7

2 868

7 495

09/03/2026

23

16 000

40 070

8

7 000

17 800

10/03/2026

7

7 000

18 140

21

13 000

34 034

11/03/2026

10

7 000

17 810

1

1 000

2 560

12/03/2026

20

13 001

32 032

3

2 001

5 012

13/03/2026

18

11 001

27 004

4

3 001

7 442

16/03/2026

17

10 011

24 052

7

5 001

12 032

17/03/2026

4

2 001

4 808

17

13 001

32 036

18/03/2026

20

12 001

29 377

1

1

3

19/03/2026

16

9 001

21 372

2

1 001

2 394

20/03/2026

10

6 001

14 278

9

4 001

9 620

23/03/2026

20

10 001

23 198

24

19 001

45 624

24/03/2026

4

2 001

4 902

6

3 001

7 406

25/03/2026

4

3 001

7 382

14

12 001

29 786

26/03/2026

11

6 001

14 566

1

1

2

27/03/2026

9

4 319

10 329

1

1

2

30/03/2026

6

5 000

11 774

11

10 000

23 850

31/03/2026

3

6 000

14 700

6

5 000

12 290

01/04/2026

7

6 000

15 060

25

26 000

65 608

02/04/2026

13

18 000

45 228

8

12 000

30 308

07/04/2026

14

20 000

50 240

18

18 000

45 928

08/04/2026

3

2 000

5 220

25

18 000

47 814

09/04/2026

13

16 000

41 224

3

3 000

7 760

10/04/2026

23

34 789

85 138

5

8 000

19 960

13/04/2026

14

20 000

48 852

8

12 000

29 348

14/04/2026

6

8 000

19 980

21

24 000

60 180

15/04/2026

5

6 000

15 400

9

12 691

32 670

16/04/2026

9

12 000

30 897

4

5 309

13 810

17/04/2026

5

4 001

10 175

12

16 001

41 383

20/04/2026

1

1

3

1

1

3

21/04/2026

9

12 000

30 860

5

8 000

20 700

22/04/2026

9

12 000

30 400

15

10 000

25 464

23/04/2026

7

4 000

10 160

9

10 000

25 500

24/04/2026

15

10 000

25 620

14

14 000

36 220

27/04/2026

15

12 000

30 998

8

8 000

20 880

28/04/2026

7

10 000

25 540

3

6 000

15 380

29/04/2026

6

8 000

20 340

6

10 000

25 580

30/04/2026

6

8 001

20 603

13

22 000

57 460

04/05/2026

13

18 000

47 300

14

14 000

37 140

05/05/2026

6

12 000

31 500

13

16 000

42 180

06/05/2026

28

31 086

85 239

36

48 488

131 461

07/05/2026

9

32 309

89 521

7

29 226

81 234

08/05/2026

26

32 910

89 936

30

23 544

64 714

11/05/2026

11

27 259

74 151

10

27 259

74 369

12/05/2026

15

27 060

73 470

15

36 021

98 329

13/05/2026

6

9 112

25 230

17

35 453

99 263

14/05/2026

12

16 281

46 616

24

40 180

116 144

15/05/2026

24

28 566

84 159

28

31 546

93 268

18/05/2026

32

41 132

120 248

12

19 833

58 049

19/05/2026

19

43 364

126 123

18

31 994

93 624

20/05/2026

17

36 707

102 654

19

40 983

114 917

21/05/2026

24

35 414

81 806

0

0

0

22/05/2026

25

53 417

107 976

24

42 052

85 836

25/05/2026

1

1 000

2 000

8

7 000

14 140

26/05/2026

21

38 529

76 274

22

38 529

76 433

27/05/2026

19

58 123

112 167

17

52 293

102 379

28/05/2026

21

73 946

142 560

20

65 251

126 321

29/05/2026

51

78 280

148 640

45

87 212

166 071

01/06/2026

31

74 020

138 773

30

68 561

128 898

02/06/2026

8

31 655

60 221

21

129 547

244 666

03/06/2026

27

99 991

194 359

13

75 364

147 198

04/06/2026

33

92 789

178 391

21

84 310

162 500

05/06/2026

16

75 694

145 024

10

67 077

128 929

08/06/2026

2

2 500

4 713

13

17 500

33 863

09/06/2026

58

48 094

94 375

63

65 640

128 947

10/06/2026

92

76 673

149 891

85

76 673

150 198

11/06/2026

60

46 354

91 530

56

46 354

91 715

12/06/2026

23

32 000

64 296

31

50 926

101 699

15/06/2026

27

26 845

54 893

23

38 997

79 926

16/06/2026

20

13 514

27 361

17

8 972

18 312

17/06/2026

11

27 498

54 728

9

22 784

45 405

18/06/2026

15

48 389

95 627

16

48 389

95 888

19/06/2026

34

39 700

77 959

25

30 362

59 832

22/06/2026

37

75 033

144 535

34

56 177

108 117

23/06/2026

45

40 749

77 388

77

70 269

134 059

24/06/2026

20

18 719

36 756

34

30 916

60 809

25/06/2026

94

68 277

133 337

60

66 766

130 703

26/06/2026

31

67 982

132 559

44

66 894

130 750

29/06/2026

22

49 129

96 719

7

13 204

26 163

30/06/2026

35

67 079

131 126

29

67 079

131 260

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702802969/en/

ELIOR GROUP

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Elior Group

Das könnte dich auch interessieren

Aktie legt zu
Bayer-Aktie nimmt 50-Euro-Marke ins Visierheute, 06:49 Uhr · dpa-AFX
Das Bayer-Logo auf einem Hochhaus.
Branche legt zu
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signaleheute, 09:37 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtheute, 14:50 Uhr · onvista
Große KI-Gewinner in diesem Jahr
Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohntheute, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen