Entspannung in Nahost: Airlines erweitern Flüge nach Israel

Iran-Krieg

Frankfurt/Main (dpa) - Israel-Touristen können nach der Beruhigung im Iran-Krieg wieder auf ein größeres Flugangebot nach Tel Aviv zugreifen. Neben der Lufthansa-Gruppe plant nun auch die Gesellschaft Condor wieder regelmäßige Linienflüge. Die Lufthansa fliegt seit Mittwoch wieder zweimal täglich von Frankfurt in die Metropole Israels, wie ein Sprecher bestätigte. In Kriegszeiten hatte vor allem die israelische Airline El Al die Verbindungen aufrechterhalten.

Die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines nahm die Route ab Wien bereits im Juni wieder auf, erhöht ab sofort die Anzahl der Flüge auf elf Frequenzen pro Woche. Ab Mitte Juli plant auch Eurowings wieder mit Flügen nach Israel: Bis zu drei Flüge pro Woche finden zwischen Düsseldorf und Tel Aviv statt, ab Hamburg steht ab dem 10. Juli ein wöchentlicher Flug im Plan.

Für den August hat der Lufthansa-Konzern weitere Verbindungen für Lufthansa ab München, für Swiss ab Zürich und für Brussels Airlines ab Brüssel angekündigt. Condor will seinen Linienflug ab dem 2. August starten. Das Flugangebot der Lufthansa-Gruppe nach Dubai wie auch in viele andere Destinationen in der Krisenregion bleibt hingegen bis einschließlich 24. Oktober aus betrieblichen Gründen ausgesetzt.