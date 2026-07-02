EQS-Adhoc: Lang & Schwarz: Anpassung der Prognose für das Jahr 2026

EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

Lang & Schwarz: Anpassung der Prognose für das Jahr 2026



02.07.2026 / 11:19 CET/CEST

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Die Trade Republic Bank GmbH hat heute mitgeteilt, dass sie eine neue Handelstechnologie einführt, bei der Orders automatisch zum Bestpreis unter allen relevanten Börsen gegen Trade Republic ausgeführt werden.

Lang & Schwarz hat diese Nachricht zur Kenntnis genommen. Nach derzeitiger Einschätzung der Gesellschaft wird sich die Entscheidung von Trade Republic, den Orderflow anders zu verteilen, auf das Geschäft der Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG und damit auch auf das Ergebnis aus der Handelstätigkeit sowie mittelbar auf das Konzernergebnis auswirken.

Auf Jahresbasis rechnet Lang & Schwarz aufgrund dessen auf Konzernebene nunmehr mit einem leichten bis allenfalls moderaten Rückgang des Ergebnisses aus der Handelstätigkeit gegenüber dem Vorjahr. Nach aktueller Einschätzung wird das Ergebnis aus der Handelstätigkeit im Jahr 2026 immer noch über dem Handelsergebnis aus dem Jahr 2024 liegen.

Das Ergebnis aus der Handelstätigkeit (Zinsergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) hat im zweiten Quartal 2026 etwa EUR 32 Mio. (zweites Quartal 2025: EUR 25 Mio.) betragen.

Lang & Schwarz treibt aktiv die Planung und Umsetzung eines zusätzlichen Handelsmodells unter Einbindung mehrerer namhafter Wertpapierdienstleistungsunternehmen voran. Ziel ist es, das bestehende Handels- und Plattformangebot von Lang & Schwarz zu ergänzen und zusätzliche Liquidität zu erschließen (siehe hierzu Ad-hoc-Mitteilung vom 23. März 2026).

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