EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden



02.07.2026 / 15:41 CET/CEST

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LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeiner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

München, 02.07.2026 – Der Aufsichtsrat der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft und der langjährige Vorstandsvorsitzende Christian Greiner haben sich heute einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Greiner auf eigenen Wunsch vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet, und zwar mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026. Herr Greiner scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026 auch aus der Geschäftsführung der Ludwig Beck Beteiligungs GmbH aus.

Kontakt Investor Relations:

LUDWIG BECK AG

A. Deubel

t: +49 89 23691-745

ir@ludwigbeck.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG Marienplatz 11 80331 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0 Fax: +49 (0)89 2 36 91-600 E-Mail: info@ludwigbeck.de Internet: www.ludwigbeck.de ISIN: DE0005199905 WKN: 519990 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2359122

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