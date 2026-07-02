EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

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EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

02.07.2026 / 15:41 CET/CEST
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Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeiner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden

München, 02.07.2026 – Der Aufsichtsrat der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft und der langjährige Vorstandsvorsitzende Christian Greiner haben sich heute einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Greiner auf eigenen Wunsch vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet, und zwar mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026. Herr Greiner scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026 auch aus der Geschäftsführung der Ludwig Beck Beteiligungs GmbH aus.

Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691-745
ir@ludwigbeck.de

Ende der Insiderinformation

02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon:+49 (0)89 2 36 91-0
Fax:+49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail:info@ludwigbeck.de
Internet:www.ludwigbeck.de
ISIN:DE0005199905
WKN:519990
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
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