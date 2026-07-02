EQS-Adhoc: Mister Spex SE beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen

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Mister Spex SE beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen



02.07.2026 / 15:31 CET/CEST

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Mister Spex SE beschließt, Wechsel vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen

Mister Spex SE beschließt, den Wechsel der Notierung der Aktien der Gesellschaft vom Prime Standard in den General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen.

Die Aktien der Mister Spex SE (ISIN DE000A3CSAE2) sind derzeit zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

Der Vorstand der Mister Spex SE hat heute beschlossen, einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Prime Standard zu stellen und in den General Standard zu wechseln. Der Wechsel des Börsensegments dient der Reduzierung des mit der Notierung im Prime Standard verbundenen zusätzlichen Aufwands.

Der Widerruf der Zulassung wird mit Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung der Widerrufentscheidung durch die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse wirksam. Die Zulassung der Aktien der Mister Spex SE zum regulierten Markt (General Standard) bleibt von dem Widerruf unberührt.

Über Mister Spex

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands. Das Unternehmen liefert Best-in-Class Optik-Services wie den Augengesundheits-Check und bietet das kuratierteste Designer-Brand-Portfolio im Markt. Mit dem Abo-Modell “Mister Spex Switch” hebt es den Servicegedanken auf die nächste Stufe und generiert wiederkehrende Umsätze mit hoher Kundenbindung. Seit der Gründung im Jahr 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden, über 120 eigenen Optikern sowie einem Netzwerk von aktuell 66 Stores in Deutschland entwickelt. Sein skalierbares, innovationsfähiges Omnichannel-Modell schafft eine einheitliche Datenbasis, konsistente Kundenerfahrung über alle Touchpoints und durchgängige Personalisierung und damit die Grundlage für profitables Wachstum bei disziplinierter Kostenbasis in einem strukturell wachsenden Markt.

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