EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.07.2026 / 12:21 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Dilxwax Nachname(n): Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,50 EUR 1 Stück 14,00 EUR 2 Stück 13,90 EUR 4 Stück 14,00 EUR 4 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,9182 EUR 11,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

02.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Wiener Börse MIC: XWBO

02.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

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