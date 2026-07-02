EQS-DD: FIT GROUP AG: Diyar Acar, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

02.07.2026 / 11:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Diyar
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
Beschreibung:Aktie

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,80 EUR2.000 Stück
10,90 EUR1.000 Stück
11,30 EUR78 Stück
12,10 EUR1.000 Stück
13,20 EUR2.904 Stück
12,00 EUR1.922 Stück
13,60 EUR300 Stück
13,70 EUR600 Stück
13,50 EUR396 Stück
14,00 EUR2.918 Stück
15,00 EUR500 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,9884 EUR13.618,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

29.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

02.07.2026 CET/CEST
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105890 02.07.2026 CET/CEST

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