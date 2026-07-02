EQS-DD: Gabler Group AG: David Schirm, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.07.2026 / 12:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|David
|Nachname(n):
|Schirm
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Gabler Group AG
b) LEI
|391200E0ZR3VLW4EM351
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A421RZ9
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|37,4300 EUR
|30.352,4500 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|37,4300 EUR
|30.352,4500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|01.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Trade Republic Bank
|MIC:
|TRBX
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gabler Group AG
|Niels-Bohr-Ring 5a
|23568 Lübeck
|Deutschland
|Internet:
|www.gablergroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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