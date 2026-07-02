EQS-DD: Limes Schlosskliniken AG: GMF Capital GmbH, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
02.07.2026 / 10:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|GMF Capital GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Gert
|Nachname(n):
|Frank
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Limes Schlosskliniken AG
b) LEI
|391200Z8HTYQVFL9IB58
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0JDBC7
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|540,00 EUR
|1.620.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|540,0000 EUR
|1.620.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|30.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Limes Schlosskliniken AG
|Kaiser-Wilhelm-Ring 26
|50672 Köln
|Deutschland
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105884 02.07.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
EQS-News: Nordex Group erhält neue Aufträge über mehr als 197 MW von ENOVA und BMRheute, 05:30 Uhr · EQS Group
Plus-Analysen
Trading-ImpulsChance für Trader: Dow-Jones-Aktie droht größere Korrekturgestern, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 28.06.2026Nasdaq unter Druck, Bullenmarkt intakt: Warum Anleger gelassen bleiben können28. Juni · onvista