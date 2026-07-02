EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Profitabilität des Neugeschäfts im ersten Halbjahr 2026 weiter und bestätigt Prognosen für das Gesamtjahr

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ALBIS Leasing AG steigert Profitabilität des Neugeschäfts im ersten Halbjahr 2026 weiter und bestätigt Prognosen für das Gesamtjahr



02.07.2026 / 09:41 CET/CEST

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Prozentuale Marge steigt in H1 2026 auf 19,1 Prozent (2025: 18,5 Prozent)

Neugeschäftsvolumen erreicht 53,4 Mio. EUR

Neugeschäftsprognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt

Hamburg, 2. Juli 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat die Profitabilität ihres Neugeschäfts im ersten Halbjahr 2026 weiter gesteigert und verzeichnete einen leichten Anstieg der prozentualen Neugeschäftsmarge auf 19,1 Prozent bzw. der absoluten Marge auf 10,2 Mio. EUR (H1 2025: 18,5 Prozent bzw. 10,0 Mio. EUR). Somit konnte die positive Margenentwicklung der vergangenen Jahre auch in den ersten sechs Monaten 2026 plangemäß fortgesetzt werden.

Das Neugeschäftsvolumen erreichte im ersten Halbjahr 2026 insgesamt 53,4 Mio. EUR (H1 2025: 54,3 Mio. EUR). Im Wachstumssegment „Handel/Hersteller“ stieg das Neugeschäft weiter an, während es sich in den Segmenten E-Bike-Vermittler und EDEKA-Kaufleute erwartungsgemäß rückläufig entwickelte. Die Neugeschäftsentwicklung wurde im Berichtszeitraum maßgeblich durch den strategischen Fokus auf das Segment „Handel/Hersteller“ sowie durch die erhöhte Sparneigung und fortbestehende gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten bestimmt.

Im zweiten Quartal 2026 lag das Neugeschäftsvolumen mit 28,6 Mio. EUR wie erwartet unterhalb des sehr starken Vorjahresquartals (Q2 2025: 30,8 Mio. EUR). Während sich das Geschäft mit Händlern und Herstellern leicht über dem hohen Niveau des Vorjahres bewegte, wirkte sich der erwartete Rückgang des Neugeschäfts in den Segmenten E-Bike-Vermittler und EDEKA-Kaufleute aus. Auch auf Quartalsebene legte die prozentuale Neugeschäftsmarge im Vorjahresvergleich weiter zu. Sie erhöhte sich auf 18,5 Prozent (Q2 2025: 18,2 Prozent), während die absolute Marge leicht auf 5,3 Mio. EUR sank (Q2 2025: 5,6 Mio. EUR).

Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: „Unser Neugeschäft hat sich in der ersten Jahreshälfte 2026 wie erwartet entwickelt. Durch die Konzentration auf unser Wachstumssegment Handel/Hersteller konnten wir unsere Marge erneut verbessern und somit die Profitabilität des Neugeschäfts weiter erhöhen. Insgesamt sind wir nach den ersten sechs Monaten des Jahres auf einem guten Weg, um unsere anvisierten Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.“

Auf Gesamtjahressicht plant die ALBIS weiterhin mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 Mio. EUR und 107,5 Mio. EUR. Daneben rechnet die ALBIS unverändert mit einer leicht steigenden Marge über dem Niveau des Vorjahres. Damit wird die Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. „Wir werden uns auch in der zweiten Jahreshälfte 2026 auf das für uns profitable Neugeschäft konzentrieren. Unseren strategischen Fokus auf das Small Ticket-Geschäft und auf das profitable Händler-/Herstellersegment werden wir somit konsequent weiter umsetzen“, betont Sascha Lerchl.

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Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 95 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u.a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

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