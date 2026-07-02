EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

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EQS-News: Booster Precision Components Holding GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe
BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

02.07.2026 / 16:10 CET/CEST
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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

Schwanewede, 2. Juli 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der mit der Ad-hoc-Gruppe geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 31. Juli 2026 zugestimmt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß eine Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der hierin beschriebenen Pläne und Ereignisse auswirken. Niemand übernimmt die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Sie sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung gelten.

Kontakt

BOOSTER Precision Components Holding GmbH
Industriepark Brundorf 4
28790 Schwanewede
T +49 4795-95610
mail@booster-precision.com

Presse/Investor Relations

iron AG
Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic
T +49 221 914097 14
booster-precision@ir-on.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Booster Precision Components Holding GmbH
Industriepark Brundorf 4
28790 Schwanewede
Deutschland
Internet:https://www.booster-precision.com/
ISIN:NO0012713520
WKN:A30V3Z
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt; FNSE
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