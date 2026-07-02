EQS-News: BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt

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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt



02.07.2026 / 16:10 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding gibt Verlängerung der Stillhaltevereinbarung mit Ad-hoc-Gruppe bekannt



Schwanewede, 2. Juli 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft sich weiterhin in konstruktiven Gesprächen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2022/2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") befindet. Vor diesem Hintergrund hat die Ad-hoc-Gruppe einer Verlängerung der mit der Ad-hoc-Gruppe geschlossenen Stillhaltevereinbarung bis zum 31. Juli 2026 zugestimmt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ist diese Bekanntmachung ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika ("Vereinigte Staaten"), in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt.

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28790 Schwanewede

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Fabian Kirchmann | Karolin Bistrovic

T +49 221 914097 14

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Booster Precision Components Holding GmbH Industriepark Brundorf 4 28790 Schwanewede Deutschland Internet: https://www.booster-precision.com/ ISIN: NO0012713520 WKN: A30V3Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; FNSE EQS News ID: 2359196

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