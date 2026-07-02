EQS-News: Dividendenmitteilung

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EQS-News: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV / Schlagwort(e): Dividende
Dividendenmitteilung

02.07.2026 / 14:00 GMT/BST
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Zur sofortigen Veröffentlichung   02. Juli 2026
     
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
   
Dividendenmitteilung
     
Die Geschäftsführung des JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (die “Gesellschaft”) kündigt hiermit folgende Dividenden an, für die als Ex-Dividendendatum der 09. Juli 2026 gilt. Stichtag ist der 10. Juli 2026 und das Zahlungsdatum ist der 07. August 2026:
 
     
     
Beschreibung der Anteilsklasse ISIN Satz je Anteil
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6Q91 0.285300
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BJLTWS02 0.288300
JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (dist) IE00BDFC6G93 0.408400
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMG79 0.322700
JPM BetaBuilders UK Gilt 1-5 yr UCITS ETF - GBP (dist) IE00BD9MMC32 0.285100
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE0003UVYC20 0.159700
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U5MJOZ6 0.144300
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) IE000U9J8HX9 0.252300
JPM EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00BL0BMX65 0.415900
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000AP27VA7 0.131300
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000UPAYVL7 0.122900
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006YCYW06 0.133100
JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000RE0SQM6 0.134000
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000DDR6DS3 0.195600
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE0006FIW9Z0 0.168100
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0006CJGQR9 0.201900
JPM Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000QOLLXO2 0.371100
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000CYGD0V1 0.196400
JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WGK3YY5 0.681100
JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000Y4K4833 0.328400
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0005S7BIT0 0.115300
JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000HFXP0D2 0.233400
JPM Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE00005YSIA4 0.017700
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000C3S79I0 1.423700
JPM USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00BN4RDY28 1.139000
JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000DS9ZCL4 0.161200
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) IE00BJK9H860 0.209000
JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000783LRG9 0.650500
JPM UK Equity Core Active UCITS ETF - GBP (dist) IE000TZT3JJ0 0.282500
JPM BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF - USD (dist) IE0001O84583 0.103200
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - USD (dist) IE000FYTRRJ6 0.163700
JPM India Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000XE6ELZ8 0.055200
JPM All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF - USD (dist) IE000JLILKH0 0.129000
JPM Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE0006UQKVQ0 0.007000
JPM US Hedged Equity Laddered Overlay Active UCITS ETF - USD (dist) IE000K4JG8P9 0.030400
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (dist) IE000L91HR40 0.099400
JPM Climate Change Solutions Active UCITS ETF - USD (dist) IE000V4JSM06 0.432300
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF - USD (dist) IE000A9QKUV7 0.165400
JPM EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000YSJPNV8 0.230300
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - CHF Hedged (dist) IE000VN1UIQ1 0.282300
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000R7DCW45 0.234000
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE0002WLH200 0.247600
JPM USD High Yield Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000R88UVN6 0.189900
JPM EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00081SF8K7 0.144200
JPM Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000BS9KP42 0.299300
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000L6RGYI5 0.165400
JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE00064KQDB3 0.240500
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000CJUN9X7 0.122300
JPM Global Government Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE0005NMTKY4 0.165200
JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE000WAKWCV7 1.538300
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000YK1TO74 2.730800
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE00BKV0QF55 0.128500
JPM Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor Active UCITS ETF - USD (dist) IE000SB9GY21 3.028900
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - GBP Hedged (dist) IE000TSA6IX6 0.260200
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - USD (dist) IE000LHP8TA1 0.202800
JPM EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0008QIFH42 0.150900
JPM EUR 1-5 yr IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) IE0002VV7CV3 1.548800
JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (dist) IE000AGCIYE6 0.146300
JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist) IE00064TWYK9 0.128700
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
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Matheson    
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
JPMorgan House, International Financial Services Centre
Dublin 1 Dublin
Irland
Telefon: +353 1 612 3000
Internet: www.jpmorganchase.com
ISIN: IE00BDFC6Q91, IE00BJLTWS02, IE00BDFC6G93, IE00BD9MMG79, IE00BD9MMC32, IE0003UVYC20, IE000U5MJOZ6, IE000U9J8HX9, IE00BL0BMX65, IE000AP27VA7, IE000UPAYVL7, IE0006YCYW06, IE000RE0SQM6, IE000DDR6DS3, IE0006FIW9Z0, IE0006CJGQR9, IE000QOLLXO2, IE000CYGD0V1, IE000WGK3YY5, IE000Y4K4833, IE0005S7BIT0, IE000HFXP0D2, IE00005YSIA4, IE000C3S79I0, IE00BN4RDY28, IE000DS9ZCL4, IE00BJK9H860, IE000783LRG9, IE000TZT3JJ0, IE0001O84583, IE000FYTRRJ6, IE000XE6ELZ8, IE000JLILKH0, IE0006UQKVQ0, IE000K4JG8P9, IE000L91HR40, IE000V4JSM06, IE000A9QKUV7, IE000YSJPNV8, IE000VN1UIQ1, IE000R7DCW45, IE0002WLH200, IE000R88UVN6, IE00081SF8K7, IE000BS9KP42, IE000L6RGYI5,, E00064KQDB3, IE000CJUN9X7, IE0005NMTKY4, IE000WAKWCV7, IE000YK1TO74, IE00BKV0QF55, IE000SB9GY21, IE000TSA6IX6, IE000LHP8TA1, IE0008QIFH42, IE0002VV7CV3, IE000AGCIYE6, IE00064TWYK9
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2359084

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