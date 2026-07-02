EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung

Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat



02.07.2026 / 09:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Elmos Semiconductor SE: Generationenwechsel im Aufsichtsrat

Dr. Klaus Weyer und Prof. Dr. Günter Zimmer werden ihre Mandate mit Wirkung zum 31. Dezember 2026 niederlegen.

Dr. Hans Diekmann und Dr. Christian Klaiber sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2026 in den Aufsichtsrat gewählt werden.

Leverkusen, 2. Juli 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) schließt den bereits im Februar 2026 angekündigten Generationenwechsel im Aufsichtsrat ab. Die Unternehmensgründer Prof. Dr. Günter Zimmer (86 Jahre) und Dr. Klaus Weyer (77 Jahre) werden ihre Mandate zum Ablauf des 31. Dezember 2026 niederlegen. Prof. Dr. Günter Zimmer bleibt weiterhin Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats auf Lebenszeit.

Der Aufsichtsrat soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2026 durch Dr. Hans Diekmann (65 Jahre) und Dr. Christian Klaiber (50 Jahre) ergänzt werden. Die Bestellung in den Aufsichtsrat soll mit Wirkung zum 1. Januar 2027 erfolgen. Als Ersatzmitglied ist Philipp Halbach (50 Jahre) vorgesehen.

Dr. Hans Diekmann ist Partner der internationalen Wirtschaftskanzlei A&O Shearman in Düsseldorf. Er zählt zu den renommiertesten deutschen Experten für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und berät seit vielen Jahren börsennotierte Unternehmen, Finanzinstitute sowie Vorstände und Aufsichtsräte in Governance- und Kapitalmarktfragen.

Dr. Christian Klaiber ist Geschäftsführer eines Single Family Offices, Institutsmanager am Friedrichshafener Institut für Familienunternehmen der Zeppelin Universität sowie Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München. Er startete seine berufliche Laufbahn bei der ZF Friedrichshafen AG und war nahezu 15 Jahre in verschiedenen Führungsaufgaben in der Automobilindustrie tätig. Zudem verfügt er über langjährige Erfahrung in den Bereichen Finanzen und nachhaltige Unternehmensentwicklung.

Philipp Halbach, der als Ersatzmitglied vorgeschlagen wird, ist geschäftsführender Gesellschafter der Halbach Gruppe. Die international tätige Unternehmensgruppe ist in den Bereichen Medizintechnik, Sicherheitsdruck und Identifikationslösungen aktiv.

Gemeinsam mit den amtierenden Anteilseignervertretern Tobias Weyer und Guido Meyer sowie den Arbeitnehmervertretern Thomas Lehner und Sven-Olaf Schellenberg vereinen die vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder umfassende Industrie- und Unternehmererfahrung mit ausgewiesener Expertise in Finanz- und Kapitalmarktfragen, Corporate Governance sowie der unabhängigen Überwachung und strategischen Begleitung von Unternehmen. Die vorgesehene Zusammensetzung verbindet in besonderer Weise Branchenkenntnis, finanzielle Kompetenz, unternehmerische Perspektive und unabhängige Kontrolle und schafft damit eine ausgezeichnete Grundlage für die langfristige und erfolgreiche Entwicklung von Elmos.

„Unsere Unternehmensgründer Prof. Dr. Günter Zimmer und Dr. Klaus Weyer sind zwei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die die Entwicklung unseres Unternehmens über mehr als vier Jahrzehnte hinweg mit großem Engagement, Weitsicht und unternehmerischer Verantwortung maßgeblich geprägt haben. Im Namen des Vorstands danke ich beiden sehr herzlich für ihren herausragenden Einsatz und ihren unschätzbaren Beitrag zur nachhaltigen und erfolgreichen Entwicklung von Elmos. Ihr Rat, ihre Erfahrung und ihre Verbundenheit mit dem Unternehmen waren und sind von außerordentlichem Wert“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.

Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung am 18. August 2026 wird fristgerecht veröffentlicht. Sämtliche relevanten Informationen, Wahlvorschläge und Unterlagen werden den Aktionärinnen und Aktionären rechtzeitig auf der Website der Elmos Semiconductor SE zur Verfügung gestellt.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor SE Werkstättenstraße 18 51379 Leverkusen Deutschland Telefon: +49 (0) 2171 / 40 183-0 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Indizes: MDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2358842

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2358842 02.07.2026 CET/CEST