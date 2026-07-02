EQS-News: LAIQON AG setzt Markenpositionierung fort, ernennt neuen Head of Sales und intensiviert Europavertrieb

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LAIQON AG setzt Markenpositionierung fort, ernennt neuen Head of Sales und intensiviert Europavertrieb



02.07.2026 / 10:00 CET/CEST

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LAIQON AG setzt Markenpositionierung fort, ernennt neuen Head of Sales und intensiviert Europavertrieb

SPSW Capital GmbH firmiert als LAIQON Asset Management GmbH

Dr. Robin Braun neuer Head of Sales im aktiven Asset Management

LAIQON setzt auf KI und stärkere Präsenz in Europa

Hamburg, 2. Juli 2026

SPSW Capital GmbH firmiert als LAIQON Asset Management GmbH

Im Juni 2026 hat die LAIQON AG die Fondsbezeichnungen der im Vertriebsfokus stehenden aktiven Publikumsfondsstrategien sowie eines Hedgefonds auf das neue Präfix „LAIQON“ umgestellt (siehe Corporate News vom 1. Juni 2026).

Im Zuge der weiteren Vereinheitlichung des Marktauftritts wird der Portfolioverwalter SPSW Capital GmbH seit dem 1. Juli 2026 unter dem Namen LAIQON Asset Management GmbH geführt. Mit der Namensänderung stärkt LAIQON die klare Zuordnung ihrer Asset-Management-Aktivitäten zur Konzernmarke und schafft zusätzliche Konsistenz in der Außendarstellung. Die bestehende Ausrichtung und Betreuung des Portfolios ändert sich dadurch nicht.

Dr. Robin Braun neuer Head of Sales im aktiven Asset Management

Zudem bündelt die LAIQON AG ihre Vertriebsaktivitäten künftig unter der Verantwortung von Dr. Robin Braun. Er übernimmt seit Juli 2026 zusätzlich zu seinen bisherigen Tätigkeiten im LAIQON-Konzern die vakante Position des Head of Sales. In dieser Funktion verantwortet er künftig mit seinem Team die Weiterentwicklung im Retail-/Wholesale- sowie im institutionellen Vertrieb im aktiven Asset Management und berichtet direkt an Axel Hörger, Chief Strategy Officer der LAIQON AG. In seiner erweiterten Rolle wird er eng mit Manuel Woelki, Head of Marketing & Digital Lead Management, und dessen Team sowie weiteren Fachbereichen wie Fund Operations oder Risk Management zusammenarbeiten.

Dr. Braun ist bereits seit Januar 2023 als Head of Group Sustainability im LAIQON-Konzern tätig und wurde im Mai 2024 zusätzlich zum Geschäftsführer der LAIQON Asset Management GmbH berufen. In dieser Funktion verfügt er über direkte Führungserfahrung im aktiven Asset Management und verbindet seine strategische Kapitalmarkt- und Produktkompetenz mit operativer Verantwortung bei der Weiterentwicklung von Investmentlösungen. Sein tiefes Verständnis der Anforderungen von Vertriebspartnern sowie seine Expertise in Nachhaltigkeit stärken die vertriebliche Positionierung von LAIQON im Asset Management.

LAIQON setzt auf KI und stärkere Präsenz in Europa

Unter der Führung von Dr. Robin Braun soll die Leistungsfähigkeit der seit Januar 2025 umfangreich neu aufgestellten Vertriebsorganisation weiter gestärkt werden. Im Fokus stehen zielgruppenspezifische Lösungen aus dem Asset Management der LAIQON-Gruppe sowie die verstärkte Nutzung technologischer Differenzierungsmerkmale bei der Betreuung von Vertriebspartnern, insbesondere mit Unterstützung durch Künstliche Intelligenz.

Diese vorgesehenen Anpassungen sollen dazu beitragen, die Marktbearbeitung weiter zu schärfen, Vertriebskompetenzen effizienter zu bündeln und die Zusammenarbeit mit Investment Consultants und Partnern auszubauen.

Zudem wird die Präsenz in europäischen Auslandsmärkten gestärkt. Neben dem bereits etablierten Vertrieb unter anderem in Belgien wird die Präsenz der LAIQON-Gruppe in Frankreich und in der Schweiz weiter ausgebaut.

Zu seiner neuen Rolle innerhalb der LAIQON-Gruppe sagt Dr. Robin Braun: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und das damit verbundene Vertrauen. Gemeinsam mit dem Team wollen wir die Vertriebsaktivitäten von LAIQON noch enger verzahnen, unsere Marktpräsenz auch international weiter ausbauen und zusätzliche Wachstumsimpulse setzen.“

Dazu Axel Hörger, Chief Strategy Officer der LAIQON AG: „Mit der erweiterten Verantwortung von Robin Braun stärken wir gezielt die Verzahnung von Asset Management, Produktkompetenz und Vertrieb. Er bringt dafür die erforderliche Führungserfahrung, ein tiefes Verständnis für Investmentlösungen sowie zusätzliche Expertise im Bereich Nachhaltigkeit mit. Damit schaffen wir die Grundlage, um unsere Marktbearbeitung weiter zu schärfen, Vertriebspotenziale konsequenter zu nutzen und das Wachstum von LAIQON im Asset Management zu beschleunigen.“

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 10,57 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds, standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement, über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

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