EQS-News: LION Smart nimmt Produktion planmäßig wieder auf und liefert erste Hochleistungs-Batteriepacks an Kunden aus

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LION Smart nimmt Produktion planmäßig wieder auf und liefert erste Hochleistungs-Batteriepacks an Kunden aus



02.07.2026 / 10:45 CET/CEST

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LION Smart nimmt Produktion planmäßig wieder auf und liefert erste Hochleistungs-Batteriepacks an Kunden aus Zug, 2. Juli 2026– Die LION Smart Production GmbH, Teil der LION E-Mobility AG, hat die Produktion der neuen LION Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks Ende Juni wie geplant erfolgreich wieder aufgenommen. Damit erreicht LION Smart einen wichtigen operativen und strategischen Meilenstein. Der planmäßige Produktionsneustart markiert den nächsten Schritt beim Hochlauf der neuen Generation leistungsstarker NMC+-Batteriepacks und unterstreicht die Umsetzungskraft des Unternehmens.



Erste Auslieferungen an Kunden gestartet

Die ersten produzierten Hochleistungs-Batteriepacks befinden sich bereits in der Auslieferung an Kunden. LION Smart beweist damit erneut seine Fähigkeit, anspruchsvolle Kundenprojekte zuverlässig, qualitätsorientiert und termingerecht umzusetzen.



Die neuen LION Hochleistungs-NMC+-Batteriepacks verbinden hohe Leistungsfähigkeit mit robuster Systemarchitektur und sind auf anspruchsvolle Anwendungen in der Elektromobilität, in industriellen Einsatzfeldern sowie in sicherheitskritischen Segmenten ausgelegt. Insbesondere in Bereichen mit hohen Anforderungen an Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit sieht LION Smart großes Marktpotenzial.



Starke Nachfrage bestätigt strategische Ausrichtung

Besonders Kunden aus den Segmenten Bus, Truck und Defence zeigen ein hohes Interesse an leistungsfähigen, zuverlässigen und industriell skalierbaren Batteriesystemen. Das positive Kundenfeedback und die anhaltend hohe Nachfrage bestätigen die strategische Ausrichtung von LION Smart.



„Mit der planmäßigen Wiederaufnahme der Produktion Ende Juni und den ersten Auslieferungen an Kunden haben wir einen bedeutenden Meilenstein erreicht. LION Smart liefert – technologisch, operativ und kommerziell“, sagt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG. „Die starke Nachfrage nach unseren Hochleistungs-Batteriepacks zeigt, dass wir mit unserer Technologie und unserer Fertigungskompetenz genau dort positioniert sind, wo der Markt wächst: bei leistungsstarken, zuverlässigen Batteriesystemen für anspruchsvolle Anwendungen.“



Mit dem erfolgreichen Produktionsneustart stärkt LION Smart seine Position als Anbieter moderner Hochleistungs-Batteriepacks für elektrische Nutzfahrzeuge, industrielle Anwendungen, sicherheitskritische Einsatzbereiche und stationäre Energiespeicherlösungen. Die Kombination aus deutscher Engineering-Kompetenz, automatisierter Fertigung und einer klar auf Kundenanforderungen ausgerichteten Produktplattform bildet die Grundlage für den weiteren Wachstumskurs.







Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen an. LION ist ideal positioniert, um die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Energiespeicherlösungen zu bedienen. Das Unternehmen betreibt in seiner eigenen Produktionsstätte in Deutschland hochautomatisierte Modulmontagelinien. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Die 2011 gegründete LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) ist an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg notiert.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Anbieter von Batteriespeicherlösungen und Engineering-Dienstleistungen. Mit der bereits eingeführten 5-MWh-Containerlösung und umfassender Entwicklungs-, Test- und Simulationskompetenz bietet LION Smart eine technisch ausgereifte, serviceorientierte Lösung für industrielle und netzgebundene Großspeicheranwendungen.



LION E-Mobility Investor Relations:

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lion@kirchhoff.de

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