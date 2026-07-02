EQS-News: Trade Republic führt neue Handelstechnologie ein: Bestpreis-Ausführung unter allen relevanten Börsen, Direktpreis-Orders an 30 globalen Handelsplätzen und ein neues Web Terminal für aktive Anleger.

Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Trade Republic führt neue Handelstechnologie ein: Bestpreis-Ausführung unter allen relevanten Börsen, Direktpreis-Orders an 30 globalen Handelsplätzen und ein neues Web Terminal für aktive Anleger.



02.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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Orders werden automatisch zum Bestpreis unter allen relevanten Börsen gegen Trade Republic ausgeführt. Trade Republic ermittelt dabei den besten verfügbaren Preis unter alle relevanten Börsen, unabhängig von der Ordergröße.

Mit der neuen Plattform können Kunden über Direktpreis gezielt aus 30 Börsen wählen, darunter Xetra, Euronext und Nasdaq – für Market-, Limit- und Stop-Orders.

Maximale Transparenz durch kostenlose Live-Daten: Kunden sehen das aggregierte Orderbuch in Echtzeit und können es direkt in der App mit dem Orderbuch einzelner Börsen vergleichen.

Die neue Technologie eröffnet ein neues Geschäftsfeld: Trade Republic startet das Web Terminal für aktive Anleger mit professionellem Charting, Screenern und Live-Marktdaten, ohne zusätzliche Kosten.

Berlin, 2. Juli 2026. Trade Republic führt eine vollständig neue Handelstechnologie ein, die Kunden unmittelbar zugutekommt. Der neue Bestpreis Algorithmus ermittelt automatisch den günstigsten Kaufkurs und den besten Verkaufskurs. Grundlage ist ein aggregiertes Orderbuch, das Preise über alle relevanten liquiden Börsen zusammenführt, für jede Ordergröße und ohne zusätzliche Kosten. Ergänzend dazu führt Trade Republic den neuen Direktpreis ein. Kunden können für jede Order gezielt aus 30 Börsen wählen, darunter Xetra, Euronext und Nasdaq. Die App zeigt dazu Live-Daten des aggregierten Orderbuchs sowie die Orderbücher einzelner Börsen kostenlos an. Trade Republic führt darüber hinaus das selbstgebaute Web Terminal ein. Aktive Anleger erhalten damit Zugang zu professionellem Charting, Screenern und Live-Marktdaten, ohne zusätzliche Kosten.

„Was unsere Ingenieure entwickelt haben, ist ein bedeutender Schritt für unsere Kunden. Wir verbinden sie mit 30 globalen Börsen, verarbeiten Live-Marktdaten in Echtzeit und übersetzen komplexe Marktinfrastruktur in eine einfache Produkterfahrung", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. „Mit über 10 Millionen Kunden können wir Menschen Zugang zu Tools und Marktinfrastruktur geben, die bislang institutionellen Investoren, Banken und Hedgefonds vorbehalten waren. Das ist für uns der Kern der Demokratisierung des Investierens."

Orders werden zum Bestpreis unter alle relevanten Börsen gegen Trade Republic ausgeführt. Der Bestpreis wird durch den Vergleich handelbarer Echtzeitkurse ermittelt. Kunden zahlen dabei weiterhin nur 1 € Abwicklungspauschale pro Trade (zzgl. Fremdkosten und Spreads).

Für mehr Transparenz führt Trade Republic ein globales Orderbuch ein, das Geld- und Briefkurse über alle Börsen hinweg anzeigt. Kunden, die ihren Handelsplatz selbst wählen möchten – etwa Xetra, Euronext, NYSE oder Nasdaq – können Direktpreis Orders für 2 € pro Trade platzieren, unabhängig der Ordergröße.

Zeitgleich mit der neuen Handelsinfrastruktur startet Trade Republic das Web Terminal – ein neues Web-Trading Angebot für aktive Anleger. Ohne zusätzliche Kosten stehen professionelles Charting, individuell anpassbare Workspaces, Aktien- und Derivate-Screener, Portfolio-Analysen und Live-Marktdaten für wichtige Börsen zur Verfügung.

Mit dem Zugang zu 30 Börsen, automatischer Bestpreis-Ausführung, transparenten Preisinformationen und professionellen Analyse-Tools setzt Trade Republic seine Mission fort, allen Europäern einen einfachen, fairen und transparenten Zugang zum Finanzsystem zu ermöglichen, um langfristig Vermögen aufzubauen.

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