EQS-News: WARBURG – Liquid Alternatives Fonds: „Track Record der ersten drei Jahre entspricht voll und ganz unseren Erwartungen“

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WARBURG – Liquid Alternatives Fonds: „Track Record der ersten drei Jahre entspricht voll und ganz unseren Erwartungen“



02.07.2026 / 09:00 CET/CEST

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Warburg Invest | Hamburg

02. Juli 2026

WARBURG – Liquid Alternatives Fonds: „Track Record der ersten drei Jahre entspricht voll und ganz unseren Erwartungen“

Hamburg, 02. Juli 2026 – Im Zuge seiner strategischen Neuausrichtung hat der WARBURG – Liquid Alternatives Fonds (ISIN R-Tranche: DE0009765396, ISIN I-Tranche: DE000A111ZE4) innerhalb von drei Jahren gezeigt, welchen Beitrag alternative liquide Strategien in Anlegerportfolios leisten können: Das Ziel einer aktienähnlichen Rendite bei zugleich systematischer Begrenzung von Risiken in Stressphasen wurde erreicht. Seit dem 30. Juni 2023 wird der Fonds mit einer neuen Investmentstrategie von einem neuen Team gemanagt. Die alternative Anlagestrategie hat die gesetzten Erwartungen mit einer Rendite von 9,2 % p.a. voll erfüllt und somit die Zielrendite, den 3-Monats-Euribor plus 5% p.a., übertroffen.

Der WARBURG – Liquid Alternatives Fonds setzt als rein systematischer und regelbasierter Fonds auf mehrere Ertragsbausteine, um sein Anlageziel einer attraktiven Rendite bei effektivem Risikomanagement und begrenzten Risiken in Stressphasen zu erreichen. Zum einen investiert der Fonds in ein Renten-Basisportfolio, mit dem der Basisertrag des 3-Monats-Euribors erzielt werden soll. Der Schwerpunkt liegt auf kurzlaufenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus dem Euroraum. Zum anderen werden alternative liquide Renditequellen gezielt eingesetzt, um eine aktienähnliche Zielrendite in Höhe von 500 Basispunkten p.a. über dem Basisertrag zu verwirklichen. Hier setzt das Fondsmanagement primär auf die wissenschaftlich belegte Volatilitätsrisikoprämie, d.h. die Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität, die sich unabhängig von Zeiträumen und Regionen stabil entwickelt. Diese wird durch den Verkauf von Optionen vereinnahmt. Darüber hinaus kommen noch weitere empirisch belegte Prämien wie die Korrelationsrisiko- oder die Momentumprämie zum Einsatz.

Das Fondsmanagement setzt neben einer aktiven Investmentselektion auf ein umfassendes Risikomanagement. In Stressphasen werden größere Verluste – je nach Art der Korrektur – über verschiedene Risikomanagement-Bausteine begrenzt.

„Der Track Record der ersten drei Jahre entspricht voll und ganz unseren Erwartungen. 2023 sind wir mit einem klaren Renditeziel mit unserer systematischen Anlagestrategie gestartet. Jetzt, drei Jahre später, zeigt sich, dass unser Ansatz vollumfänglich funktioniert hat. Rendite und Risikoprofil haben sich auch in schwierigen Marktsituationen wie prognostiziert entwickelt. In Stresssituationen konnten Verluste begrenzt und anschließend zügig aufgeholt werden. Mit unserer Strategie können sowohl private als auch institutionelle Anleger in jeder Marktphase profitieren, ohne hohe Risiken eingehen zu müssen“, sagt Sven Wünschmann, verantwortlicher Fondsmanager für den WARBURG – Liquid Alternatives Fonds.

„Unsere Investmententscheidungen für den WARBURG – Liquid Alternatives Fonds erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Für Anleger schafft das Nachvollziehbarkeit und Verlässlichkeit in der Umsetzung. Ein systematisches Risikomanagement begrenzt die Downside-Risiken, wenn die Märkte fallen. Diese Investmentstrategie zahlt sich in einem von zunehmender Komplexität und Unsicherheit geprägten Marktumfeld aus“, kommentiert Martin Hattwig, Geschäftsführer der Warburg Invest, das Fondsjubiläum.

Weitere Informationen zur Fondstrategie, der dahinterliegenden Systematik und der Wirkungsweise des systematischen und regelbasierten Ansatzes erhalten Sie am Freitag, 3.Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr MESZ, beim Webinar zum WARBURG – Liquid Alternatives Fonds. Sie können sich hier anmelden.

Über die Warburg Invest:

Warburg Invest – dahinter steht die leistungsstarke Warburg Gruppe mit der Hamburger Privatbank M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, die seit 1798 tätig ist und zu den großen unabhängigen Privatbanken Deutschlands zählt.

Die Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH ist die Fondsgesellschaft der Warburg Gruppe und seit 1987 in der Investmentbranche etabliert.

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