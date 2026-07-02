EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
02.07.2026 / 15:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Delivery Hero SE
|Straße, Hausnr.:
|Oranienburger Straße 70
|PLZ:
|10117
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900C3EX1FZGE48X78
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: UBS Group AG
Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|29.06.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|3,08 %
|1,46 %
|4,54 %
|303796856
|letzte Mitteilung
|2,91 %
|2,02 %
|4,93 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000A2E4K43
|0
|9356880
|0,00 %
|3,08 %
|US24701M1036
|0
|11683
|0,00 %
|0,00 %
|Summe
|9368563
|3,08 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Right to recall over shares
|Jederzeit
|1751722
|0,58 %
|Right of use over shares
|Jederzeit
|124171
|0,04 %
|Right of use over ADR (US24701M1036)
|Jederzeit
|411
|0,00 %
|Long Call Option
|18/09/2026
|1070000
|0,35 %
|Summe
|2946304
|0,97 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Convertible Bond (DE000A254Y92)
|23/01/2027
|03/03/2020- 11/01/2027
|Physisch
|20408
|0,01 %
|Convertible Bond (DE000A30V5R1)
|21/02/2030
|04/04/2023 -07/02/2030
|Physisch
|722079
|0,24 %
|Convertible Bond (DE000A3MP437)
|10/03/2029
|10/09/2021 - 09/03/2029
|Physisch
|118502
|0,04 %
|Equity Swaps
|10/08/2027
|Bar
|8
|0,00 %
|Equity Swaps
|13/10/2026 - 04/02/2028
|Physisch
|76
|0,00 %
|Swaps on baskets
|04/08/2026 - 11/05/2028
|Bar
|547601
|0,18 %
|Reverse Convertible Bond (CH1482305260)
|28/08/2026
|Jederzeit
|Physisch
|42626
|0,01 %
|Right of use over Reverse convertibles
|Jederzeit
|Bar
|37314
|0,01 %
|Summe
|1488614
|0,49 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Americas) LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Australia) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Europe) S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (Singapore) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management (UK) Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Holding Ltd
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Life Ltd
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Europe SE
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Financial Services Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management AG
|%
|%
|%
|UBS Asset Management Switzerland AG
|%
|%
|%
|UBS Fund Management (Switzerland) AG
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Americas Holding LLC
|%
|%
|%
|UBS Americas Inc.
|%
|%
|%
|UBS Securities LLC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|UBS Group AG
|%
|%
|%
|UBS AG
|%
|%
|%
|UBS Switzerland AG
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|02.07.2026
02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Delivery Hero SE
|Oranienburger Straße 70
|10117 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.deliveryhero.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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