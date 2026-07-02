EQS-PVR: Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Enapter AG

Enapter AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



02.07.2026 / 12:03 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Enapter AG Straße, Hausnr.: Bleichenbrücke 9 PLZ: 20354 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 391200JIZN9JYP440O07

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Sebastian-Justus Schmidt

Geburtsdatum: 14.02.1960

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

BluGreen Company Limited



5. Datum der Schwellenberührung: 26.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 8,92 % 1,93 % 10,86 % 32071922 letzte Mitteilung 13,03 % 1,93 % 14,97 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000A255G02 0 2861455 0,00 % 8,92 % Summe 2861455 8,92 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus W 31.12.2026 Physische Abwicklung 500000 1,56 % Rückübertragungsanspruch aus Wertpapierleihe 24.07.2026 Physische Abwicklung 120000 0,37 % Summe 620000 1,93 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Sebastian-Justus Schmidt % % % -BluGreen Company Limited 8,92 % % 10,86 % -Sebastian-Justus Schmidt % % % -SPBTV Asia Pte Ltd. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

01.07.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Bleichenbrücke 9 20354 Hamburg Deutschland Internet: www.enapterag.de

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