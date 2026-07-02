EuGH bestätigt Milliardenstrafe gegen Google wegen Android

Frankfurt, ⁠02. Jul (Reuters) - Im Streit über wettbewerbswidrige Praktiken rund um das Smartphone-Betriebssystem Android muss Google einen Rückschlag hinnehmen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wies am ‌Donnerstag einen Einspruch des US-Internetkonzerns gegen eine 4,1 Milliarden Euro schwere Strafe der Europäischen ⁠Union (EU) ⁠zurück. Die Vorinstanz habe bei ihrer Urteilsfindung keine Rechtsfehler begangen.

Der EU-Kommission zufolge hat Google Handy-Herstellern und Mobilfunknetzbetreibern unzulässige Vorschriften für die Verwendung von Android gemacht und verlangt, ‌bestimmte Google-Apps vorzuinstallieren. Sie ‌verhängte daraufhin 2018 eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden Euro. Das Gericht der Europäischen Union gab ⁠den Wettbewerbshütern 2022 in weiten Teilen recht, ‌reduzierte die Summe jedoch ⁠auf 4,1 Milliarden Euro.

Die Alphabet-Tochter Google sieht sich in Europa zahlreichen Kartellverfahren gegenüber. Am Dienstag verurteilte ein schwedisches Gericht ‌den Suchmaschinen-Betreiber zu ⁠Schadenersatz in Höhe von ⁠umgerechnet 1,3 Milliarden Euro wegen der Benachteiligung von Preisvergleichsportalen. Wegen ähnlicher Verstöße hatte die EU 2017 eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro verhängt, die vom EuGH 2024 bestätigt wurde.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)