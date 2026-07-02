EuGH bestätigt Rekord-Wettbewerbsstrafe für Google

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Google muss nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Rekordhöhe von 4,1 Milliarden Euro zahlen. Das Unternehmen habe Herstellern von Android-Smartphones und Mobilfunkanbietern illegale Beschränkungen auferlegt, um die Marktdominanz seiner Suchmaschine zu stärken, entschieden die Richterinnen und Richter in Luxemburg./vni/DP/stw

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