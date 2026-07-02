Eurozone: Arbeitslosenquote stagniert bei 6,2 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im Mai stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 6,3 Prozent erwartet. Der Wert für den Vormonat wurde von 6,3 auf 6,2 Prozent nach unten revidiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt damit auf einem niedrigen Niveau. Im Mai 2025 hatte die Quote bei 6,3 Prozent gelegen.

Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug im Mai 10.986 Millionen. Das waren 55.000 weniger als im Vormonat. Im Jahresvergleich sank die Zahl der Arbeitslosen um 158.000.

In den einzelnen Ländern der Eurozone gibt es bei der Arbeitslosigkeit weiter deutliche Unterschiede. Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote nach wie vor in Spanien mit 10,3 Prozent. Deutschland weist mit 3,8 Prozent eine der niedrigsten Quoten auf.

Eurostat berechnet harmonisierte Arbeitslosenquoten. Diese basieren auf Definitionen, die den Empfehlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) entsprechen. Sie können von den nationalen Erhebungsmethoden abweichen. Daher ist die von Eurostat ausgewiesene Arbeitslosenquote für Deutschland niedriger als der Wert, der von der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen wird./jsl/la/stk