EZB: Banken in KI-Ära in Sachen Cybersicherheit gefordert

Berlin, 02. Jul (Reuters) - ⁠Mit den Fortschritten bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) müssen auch die Banken aus Sicht der EZB ihre Ausgaben für Cybersicherheit erhöhen. Die Entwicklung neuer, hochmoderner KI-Anwendungen - sogenannter Large Language Models (LLM) - könne die Cyber-Abwehrsysteme von Banken auf die Probe stellen, mahnte die oberste Bankenaufseherin der Europäischen Zentralbank, Claudia Buch, am Donnerstag. Vor dem Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments ‌sagte sie, Geschwindigkeit, Umfang und Verfügbarkeit hoch entwickelter Cyber-Tools nähmen zu, während den Verteidigern immer weniger Reaktionszeit bleibe.

Um das Vertrauen in ihre Geschäftstätigkeit zu wahren, müssten Finanzinstitute in der Lage sein, wirksam auf Cyber-Vorfälle zu reagieren, ⁠Daten zu schützen und ⁠kritische Dienste aufrechtzuerhalten, forderte Buch in der Anhörung vor dem Ausschuss in Brüssel: "Die Führungsgremien der Banken müssen bei diesem Thema klare Verantwortung übernehmen."

Cyber- und IT-Resilienz setzten angemessene Ressourcen voraus. Die Banken haben ihre Kapazitäten in den vergangenen Jahren bereits ausgebaut, wie Buch konstatierte. Doch um auf die neue Bedrohungslage zu reagieren und die "operative Resilienz" weiter zu stärken, seien langfristige Investitionen in IT-Systeme sowie eine ausreichende Personalausstattung erforderlich. "Die derzeit hohe Rentabilität verschafft den Banken den nötigen ‌Spielraum für diese Investitionen", sagte Buch.

TECHNOLOGIE ALS POLITISCHES DRUCKMITTEL

Ein Schlaglicht auf die ‌Risiken durch revolutionäre Entwicklungen im IT-Sektor wirft das staatliche Eingreifen in den USA beim KI-Modell von Anthropic. Rund drei Wochen nach dem Verbot durch die US-Regierung hat das Startup erst Anfang des Monats die Erlaubnis erhalten, seine fortschrittlichsten KI-Modelle wieder ausgewählten ausländischen ⁠Nutzern zur Verfügung zu stellen. Anthropic hat sich bereit erklärt, kontinuierlich mögliche Sicherheitsrisiken zu prüfen und zu beheben. Die ‌USA hatten das Unternehmen wegen möglicher Gefahren für die nationale ⁠Sicherheit angewiesen, die KI-Modelle "Fable 5" und "Mythos 5" für ausländische Nutzer abzuschalten. Sie zeichnen sich durch verbesserte Fähigkeiten beim Aufspüren von Schwachstellen in IT-Systemen aus. In der Finanzindustrie sind teilweise noch jahrzehntealte Rechner und Programme im Einsatz.

Die US-Regierung befürchtet, dass hochmoderne KI-Modelle von militärischen Geheimdiensten Chinas, Russlands oder anderer Staaten missbraucht werden ‌könnten. Zuvor war es Forschern gelungen, Sicherheitsvorkehrungen bei der Anthropic-KI ⁠zu umgehen. Dadurch legte sie nicht nur Sicherheitslücken ⁠offen, sondern erstellte auch gleich den passenden Schadcode, um diese auszunutzen.

"CYBER-ATTACKEN SIND ALLTAG GEWORDEN"

Laut der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bleibt die Bedrohung durch Cyber-Risiken hierzulande unverändert hoch. Künstliche Intelligenz könne die Effektivität von Cyber-Angriffen erhöhen. "Cyber-Attacken sind Alltag geworden", erklärte ein Sprecher der Bonner Behörde und fügte an: "Wir fragen uns nicht, ob es zu größeren Schäden kommt, sondern eher wann es soweit sein wird."

Prüfungen zeigten, dass viele Institute weiterhin erhebliche Schwachstellen in ihren IT-Systemen aufwiesen. Die verstärkte Nutzung von Cloud-Diensten führe zu einer Abhängigkeit von wenigen großen Anbietern, was das Risiko von Ausfällen und Sicherheitsvorfällen erhöhe, die weitreichende Auswirkungen auf viele Institute haben könnten. 2025 seien der BaFin insgesamt 733 schwerwiegende Vorfälle ⁠der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) gemeldet worden. Rund 70 Prozent der Meldungen kamen von Kreditinstituten.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)