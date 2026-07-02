Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ACTIVEOPS PLC LS -,001
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Baltic Classifieds Group
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Bang & Olufsen
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Currys
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|DAISEKI CO. LTD
|Bericht 1. Quartal 2026
|Duell
|Bericht 3. Quartal 2026
|Fast Partner
|Bericht 2. Quartal 2026
|LATHAM (JAMES)
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Lindsay
|Bericht 3. Quartal 2026
|POLAR CAPITAL HLDGS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|TRIFAST
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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