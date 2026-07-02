Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 02.07.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 02. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ACTIVEOPS PLC LS -,001Bericht Geschäftsjahr 2026
Baltic Classifieds GroupBericht Geschäftsjahr 2026
Bang & OlufsenBericht Geschäftsjahr 2026
CurrysBericht Geschäftsjahr 2026
DAISEKI CO. LTDBericht 1. Quartal 2026
DuellBericht 3. Quartal 2026
Fast PartnerBericht 2. Quartal 2026
LATHAM (JAMES)Bericht Geschäftsjahr 2026
LindsayBericht 3. Quartal 2026
POLAR CAPITAL HLDGSBericht Geschäftsjahr 2026
TRIFASTBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
POLAR CAPITAL HLDGS
Lindsay
Bang & Olufsen
Currys
Baltic Classifieds Group
TRIFAST
DAISEKI CO. LTD
Fast Partner
Duell
LATHAM (JAMES)
ACTIVEOPS PLC LS -,001

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