FIT GROUP AG: Handelbarkeit der Aktie wird weiter ausgebaut



EQS-Media / 02.07.2026 / 13:20 CET/CEST



Schüttorf, 2.Juli 2026 – Die FIT GROUP AG gibt bekannt, dass die Handelbarkeit ihrer Aktie für Anlegerinnen und Anleger aus Deutschland heraus weiter verbessert werden konnte.

Nach aktuellem Stand wurde festgestellt, dass die Aktie der FIT GROUP AG mittlerweile auch über Lang & Schwarz gehandelt werden kann. Damit erweitert sich die Zugänglichkeit der Aktie über einen weiteren etablierten Handelsplatz.

Darüber hinaus ist die Aktie der FIT GROUP AG aus Deutschland heraus bereits über zahlreiche Hausbanken handelbar. Insbesondere wurde die Handelbarkeit über die Broker Flatex, Smartbroker und Interactive Brokers festgestellt.

Die FIT GROUP AG arbeitet weiterhin im Hintergrund daran, die Handelbarkeit der Aktie sicherzustellen und die technische sowie organisatorische Zugänglichkeit für Aktionärinnen, Aktionäre und interessierte Anleger weiter zu verbessern. Ziel ist es, die Aktie künftig über weitere Broker und Handelswege verfügbar zu machen.

Die FIT GROUP AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Schüttorf, die sich auf den Vertrieb von Supplements spezialisiert hat. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit steht der Aufbau und die Weiterentwicklung von Vertriebsstrukturen im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. Das Unternehmen adressiert damit einen dynamischen Markt, in dem Qualität, Markenpositionierung und eine effiziente Distribution eine zentrale Rolle spielen.

Mit ihrem Fokus auf Supplements verfolgt die FIT GROUP AG das Ziel, Produkte im wachsenden Gesundheits-, Fitness- und Lifestyle-Segment erfolgreich am Markt zu platzieren und die eigene Marktpräsenz schrittweise auszubauen.

Über die FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Schüttorf. Das Unternehmen ist auf den Vertrieb von Supplements spezialisiert und konzentriert sich auf den Ausbau seiner Vertriebsaktivitäten im Bereich Nahrungsergänzungsmittel.

Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren noch eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: FIT GROUP AG

Schlagwort(e): Finanzen

02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



Originalinhalt anzeigen: EQS News

2359028 02.07.2026 CET/CEST