Berlin, ⁠02. Juli (Reuters) - Die Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD haben das Reformpaket der Koalition als Beweis für die Stärke der Demokratie gewertet. "Die demokratische Mitte ist ‌handlungsfähig", sagte Unions-Fraktionschef Jens Spahn am Donnerstag in Berlin. "Wir haben gemeinsam das Ziel, Vertrauen wiederzugewinnen." Das ⁠Paket ⁠werde einen starken wirtschaftlichen Effekt haben: "Wir schaffen die Grundlage für einen neuen Aufschwung", sagte Spahn. Er habe so viele Beschlüsse in kurzer Zeit und bei der außenpolitischen Lage noch nicht ‌erlebt. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte ‌sich optimistisch, dass es bei den sozialdemokratischen Abgeordneten Zustimmung gebe. Bei der Information der Fraktion habe ⁠es zwar Diskussionen gegeben, die Stimmung sei insgesamt ‌aber positiv gewesen. CSU-Landesgruppenchef ⁠Alexander Hoffmann sprach von einem Puzzle, das die Koalition zu einem Bild zusammengefügt habe.

Das Paket mit 33 Einzelpunkten sieht unter anderem ‌eine Steuerreform vor. ⁠Die Entlastungen sollen sich 2028 ⁠für eine Familie auf über 600 Euro belaufen können. Gegenfinanziert werden soll dies auch durch eine Erhöhung der Reichensteuer. Dazu kommen Erleichterungen für befristete Beschäftigungen, Entlastungen für Betriebe bei Berichtspflichten oder die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung.

(Bericht von: Markus Wacket, redigiert von Philipp Krach. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)