Grüne: Verschiebung von KNDS-Börsengang "Desaster" für Regierung

Berlin, ⁠01. Jul (Reuters) - Nach dem auf unbestimmte Zeit verschobenen Börsengang des deutsch-französischen Rüstungskonzerns KNDS haben die Grünen von ‌einem "Desaster für die Bundesregierung" gesprochen. Dies sei das Ergebnis einer strategielosen Industriepolitik ⁠und ⁠der Gier einer Milliardärsfamilie, die den Staat in dieser Sicherheitslage im Schwitzkasten halte, sagte der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sebastian Schäfer, am ‌Mittwochabend der Nachrichtenagentur Reuters. "Nun ‌macht die Besitzerfamilie von KNDS einen Rückzieher, weil ihnen offenkundig der Milliardenerlös ⁠noch nicht ausreicht."

Der Haushaltsausschuss des Bundestages ‌hatte erst am ⁠vergangenen Freitag grünes Licht für den Einstieg des Bundes bei dem Panzerbauer für bis zu ‌7,2 Milliarden ⁠Euro gegeben. Der deutsch-französische ⁠Panzerhersteller hatte am Mittwochabend mitgeteilt, seinen für den Sommer geplanten Börsengang wegen des eingetrübten Marktumfelds für Rüstungswerte zu verschieben.

(Bericht von Holger Hansen Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)