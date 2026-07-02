Half-Year Liquidity Contract Statement for FORSEE POWER

Business Wire · Uhr
Artikel teilen:

Regulatory News:

Under the liquidity contract entered into between FORSEE POWER (Paris:ALFOR) and Kepler Cheuvreux, the following resources appeared on the liquidity account on June 30th 2026:

- 521,021 shares
- ¬ 12,907.97

- Number of executions on buy side on semester: 421
- Number of executions on sell side on semester: 374
- Traded volume on buy side on semester: 168,289 shares for ¬ 44,144.79
- Traded volume on sell side on semester: 169,373 shares for ¬ 46,421.38

As a reminder :

" the following resources appeared on the last half year statement on 31 December 2025 on the liquidity account:

- 522,105 shares
- ¬ 10,581.90

- Number of executions on buy side on semester: 702
- Number of executions on sell side on semester: 550
- Traded volume on buy side on semester: 559,155 shares for ¬ 190,393.65
- Traded volume on sell side on semester: 478,877 shares for ¬ 165,988.32

" the following resources appeared on the liquidity account when the activity started:

- 0 shares
- ¬ 500,000.00

The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June 22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.

o0o

  Buy Side   Sell Side
  Number of executions Number of shares Traded volume in EUR   Number of executions Number of shares Traded volume in EUR
Total

421

168,289

44,144.79

  

374

169,373

46,421.38
01/02/2026

4

1,368

369.36

  

1

1

0.28
01/05/2026

1

1,000

280.00

  

5

6,000

1,680.00
01/06/2026

1

1,000

290.00

  

1

380

110.20
01/07/2026

3

3,000

840.00

  

3

2,000

580.00
01/08/2026

3

1,000

280.00

  

1

1,000

280.00
01/09/2026

-

-

-

  

3

1,000

280.00
01/12/2026

5

3,000

810.00

  

1

1,000

280.00
01/13/2026

2

2,000

540.00

  

1

1,000

270.00
01/14/2026

3

2,000

540.00

  

2

1,180

318.60
01/15/2026

1

50

13.50

  

2

1,000

270.00
01/16/2026

1

500

135.00

  

2

500

135.00
01/19/2026

7

3,000

780.00

  

3

2,000

540.00
01/20/2026

3

574

154.98

  

5

2,000

540.00
01/21/2026

3

2,000

520.00

  

2

1,000

270.00
01/22/2026

2

2,000

520.00

  

3

2,207

595.89
01/23/2026

3

1,000

260.00

  

1

119

32.13
01/26/2026

3

2,000

520.00

  

3

881

237.87
01/27/2026

3

2,000

520.00

  

3

1,014

263.64
01/28/2026

2

1,000

260.00

  

1

92

24.84
01/29/2026

9

5,000

1,300.00

  

2

2,000

540.00
01/30/2026

3

3,000

750.00

  

5

3,000

750.00
02/02/2026

1

1,000

250.00

  

1

1,000

260.00
02/03/2026

2

1,001

250.25

  

1

1

0.25
02/04/2026

2

1,000

250.00

  

-

-

-
02/05/2026

-

-

-

  

1

1,000

250.00
02/06/2026

1

1,000

250.00

  

1

501

125.25
02/09/2026

4

3,000

720.00

  

-

-

-
02/10/2026

-

-

-

  

3

2,000

480.00
02/11/2026

1

1,000

240.00

  

1

50

12.50
02/12/2026

10

9,000

2,340.00

  

14

14,000

3,780.00
02/13/2026

2

1,288

322.00

  

2

1,000

260.00
02/16/2026

4

1,500

375.00

  

4

1,500

375.00
02/17/2026

2

1,000

250.00

  

6

2,500

650.00
02/18/2026

2

501

125.25

  

2

500

130.00
02/19/2026

3

1,499

389.74

  

7

2,460

639.60
02/20/2026

6

1,500

375.00

  

2

500

130.00
02/23/2026

5

2,000

480.00

  

3

1,000

250.00
02/24/2026

2

500

125.00

  

-

-

-
02/25/2026

4

1,060

265.00

  

4

2,000

520.00
02/26/2026

36

1,000

250.00

  

2

1,000

250.00
02/27/2026

5

2,000

500.00

  

5

1,500

390.00
03/02/2026

2

1,000

250.00

  

-

-

-
03/03/2026

4

1,000

250.00

  

6

2,704

703.04
03/04/2026

5

1,500

375.00

  

3

1,296

336.96
03/05/2026

1

500

125.00

  

1

500

130.00
03/06/2026

5

2,440

610.00

  

1

231

57.75
03/09/2026

3

1,000

240.00

  

-

-

-
03/10/2026

3

1,001

250.25

  

5

1,270

317.50
03/11/2026

3

1,500

360.00

  

1

500

125.00
03/12/2026

3

1,500

375.00

  

4

1,500

375.00
03/13/2026

2

1,000

240.00

  

5

2,000

520.00
03/16/2026

5

1,500

375.00

  

1

15

3.90
03/17/2026

1

500

125.00

  

3

1,485

371.25
03/18/2026

5

1,500

375.00

  

2

1,000

250.00
03/19/2026

4

1,001

250.25

  

3

501

125.25
03/20/2026

5

1,501

375.25

  

1

1

0.25
03/23/2026

4

1,000

240.00

  

2

934

233.50
03/24/2026

1

500

130.00

  

4

1,566

407.16
03/25/2026

3

501

125.25

  

3

1,001

260.26
03/26/2026

2

1,000

260.00

  

-

-

-
03/27/2026

3

1,000

250.00

  

1

100

25.00
03/30/2026

1

500

125.00

  

-

-

-
03/31/2026

-

-

-

  

2

89

22.25
04/02/2026

2

500

125.00

  

1

311

77.75
04/07/2026

5

2,000

480.00

  

-

-

-
04/08/2026

1

500

120.00

  

-

-

-
04/09/2026

-

-

-

  

3

1,000

250.00
04/10/2026

3

1,001

250.25

  

4

1,001

250.25
04/13/2026

5

1,000

250.00

  

-

-

-
04/14/2026

3

548

137.00

  

5

1,500

390.00
04/15/2026

5

1,548

387.00

  

4

1,000

260.00
04/16/2026

12

3,404

885.04

  

11

4,500

1,215.00
04/17/2026

5

2,500

675.00

  

6

2,500

700.00
04/20/2026

1

500

135.00

  

2

1,000

270.00
04/21/2026

2

755

203.85

  

2

700

196.00
04/22/2026

6

746

201.42

  

1

1

0.27
04/23/2026

2

501

135.27

  

8

2,801

784.28
04/24/2026

2

1,000

280.00

  

12

6,000

1,800.00
04/27/2026

-

-

-

  

14

5,500

1,815.00
04/28/2026

9

3,500

1,050.00

  

-

-

-
04/29/2026

3

1,000

300.00

  

4

1,500

480.00
04/30/2026

12

4,000

1,160.00

  

-

-

-
05/04/2026

5

1,500

435.00

  

11

2,122

636.60
05/05/2026

2

1,000

290.00

  

6

2,378

737.18
05/06/2026

8

2,500

750.00

  

2

1,000

310.00
05/07/2026

9

3,000

870.00

  

2

500

155.00
05/08/2026

11

4,000

1,080.00

  

2

17

4.76
05/11/2026

1

500

135.00

  

2

483

135.24
05/12/2026

2

1,000

270.00

  

12

2,001

580.29
05/13/2026

5

1,500

405.00

  

2

500

140.00
05/14/2026

3

1,500

405.00

  

4

1,501

405.27
05/15/2026

6

2,000

540.00

  

4

2,000

540.00
05/18/2026

5

1,638

425.88

  

5

2,000

540.00
05/19/2026

4

1,000

270.00

  

3

1,500

420.00
05/20/2026

1

362

97.74

  

3

481

129.87
05/21/2026

-

-

-

  

3

519

140.13
05/22/2026

3

1,000

270.00

  

1

500

135.00
05/25/2026

4

1,500

390.00

  

-

-

-
05/26/2026

-

-

-

  

5

2,500

700.00
05/27/2026

2

500

130.00

  

11

5,000

1,400.00
05/28/2026

-

-

-

  

12

5,000

1,600.00
05/29/2026

2

2,500

700.00

  

4

477

143.10
06/01/2026

4

1,500

420.00

  

-

-

-
06/02/2026

-

-

-

  

1

200

56.00
06/03/2026

4

1,500

405.00

  

-

-

-
06/04/2026

-

-

-

  

2

1,000

280.00
06/05/2026

2

1,000

270.00

  

-

-

-
06/08/2026

2

1,000

270.00

  

2

1,250

337.50
06/09/2026

3

1,030

267.80

  

2

250

67.50
06/10/2026

4

1,970

512.20

  

2

1,000

270.00
06/11/2026

2

2,000

500.00

  

2

2,000

540.00
06/12/2026

7

5,500

1,375.00

  

2

2,000

500.00
06/15/2026

-

-

-

  

8

6,500

1,690.00
06/16/2026

-

-

-

  

3

2,000

540.00
06/17/2026

1

1

0.26

  

2

1,001

270.27
06/18/2026

4

1,500

390.00

  

2

2,000

540.00
06/19/2026

1

500

135.00

  

-

-

-
06/22/2026

3

1,500

375.00

  

-

-

-
06/23/2026

1

500

130.00

  

-

-

-
06/24/2026

-

-

-

  

2

500

130.00
06/25/2026

4

2,000

540.00

  

10

7,800

2,184.00
06/26/2026

3

1,500

390.00

  

-

-

-
06/29/2026

1

500

130.00

  

-

-

-
06/30/2026

5

2,500

650.00

  

6

3,500

910.00

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260702375269/en/

FORSEE POWER

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Forsee Power

Das könnte dich auch interessieren

Branche legt zu
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signaleheute, 09:37 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Elektrotechnik-Konzern
Schneider Electric baut Geschäft mit Industrie-KI mit Milliarden-Kauf ausgestern, 10:42 Uhr · dpa-AFX
Schneider Electric
Batteriehersteller
Bafin: Geldbußen gegen Batteriehersteller Varta festgesetztgestern, 13:51 Uhr · dpa-AFX
Bafin: Geldbußen gegen Batteriehersteller Varta festgesetzt
Europäische Rüstungswerte
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signaleheute, 11:22 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte gefragt - Warten auf Rheinmetall-Signale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Analyse zu KI-Investitionen
Die Börse feiert Meta wieder - nur ein Punkt beunruhigtheute, 14:50 Uhr · onvista
Große KI-Gewinner in diesem Jahr
Chip-Aktien: Bei welchen Kursen der Kauf wieder lohntheute, 12:05 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen