

EQS-Media / 02.07.2026 / 09:00 CET/CEST



Pressemitteilung

HRK LUNIS verstärkt Düsseldorfer Standort

Frankfurt am Main, 02. Juli 2026 - Der bankenunabhängige Vermögensverwalter HRK LUNIS baut seine Präsenz in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Mit mehreren personellen Neuzugängen verstärkt das Unternehmen seinen Standort in Düsseldorf.

Als Senior Adviser wechselt Friedrich Rogge zu HRK LUNIS. Der Wealth-Management-Experte verfügt über mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und war zuletzt als Managing Director bei Rothschild & Co tätig.

Verstärkung erhält das Düsseldorfer Team zudem durch Sebastian Rogge, der als Director und Client Portfolio Manager eintritt. Nach Stationen im Investment Banking und M&A war er zuletzt für HSBC und BNP Paribas tätig. Mit Michaela Heyng kommt eine weitere erfahrene Mitarbeiterin hinzu. Sie arbeitete bereits viele Jahre mit Friedrich Rogge zusammen und wird künftig die Kundenbetreuung am Standort Düsseldorf unterstützen.

Auch die Tochtergesellschaft der HRK LUNIS, das WERTIQ Family Office, erweitert ihr Team. Mit Thomas Schäfer gewinnt das unabhängig agierende Multi Family Office einen erfahrenen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mit ausgewiesener Expertise in der Beratung von Unternehmerfamilien und vermögenden Privatkunden. Seine langjährige Erfahrung im Family-Office-Geschäft ergänzt die multidisziplinäre Beratungskompetenz von WERTIQ und stärkt insbesondere die Begleitung komplexer Vermögens- und Nachfolgestrukturen. Schäfer arbeitete zudem über viele Jahre eng mit Friedrich Rogge zusammen.

Philip Terwey, Leiter der Niederlassung Düsseldorf, sagt:

„Mit Friedrich Rogge, Sebastian Rogge, Michaela Heyng und Thomas Schäfer gewinnen wir ausgewiesene Experten mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung anspruchsvoller Mandanten. Neben ihrer fachlichen Kompetenz bringen sie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse vermögender Privatkunden und Unternehmerfamilien mit. Diese Verstärkung ist ein wichtiger Schritt für den weiteren Ausbau unserer Präsenz in Nordrhein-Westfalen und die Entwicklung des Standorts Düsseldorf.“

Artur J. Montanhas, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Ressorts Client Coverage & Key Clients, ergänzt:

„Der Ausbau unseres Teams in Düsseldorf steht beispielhaft für die Wachstumsstrategie von HRK LUNIS. Wir investieren gezielt in erfahrene Persönlichkeiten, die unsere Werte teilen und unseren hohen Qualitätsanspruch in der Kundenbetreuung leben. Mit den neuen Kolleginnen und Kollegen gewinnen wir nicht nur exzellente fachliche Expertise, sondern auch unternehmerisches Denken, langjährige Kundenbeziehungen und starke Netzwerke. Dies wird uns dabei helfen, unsere Position als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland weiter auszubauen.“



Über HRK LUNIS

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 8,5 Milliarden Euro zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie institutionelle Investoren wie Stiftungen, Verbände und Pensionskassen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von HRK LUNIS ist die unabhängige Investmentkompetenz des Hauses. Das hauseigene Investment Office mit Analysten, Portfoliomanagern und Fondsmanagern bildet die Grundlage für eigenständige, langfristig orientierte Anlageentscheidungen. Die Vermögensverwaltung folgt dabei ausschließlich den Interessen der Mandanten und zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege sowie einen konsequenten Fokus auf Kapitalerhalt und Vermögenswachstum aus.

Besondere Bedeutung kommt zudem der seit mehr als zwei Jahrzehnten aufgebauten Private-Equity-Expertise zu. Sie eröffnet den Zugang zu sorgfältig ausgewählten Beteiligungsinvestments und institutionellen Anlagelösungen, die privaten Investoren häufig nur eingeschränkt zugänglich sind. Die Auswahl, Prüfung und Begleitung solcher Investments zählt seit vielen Jahren zu den Kernkompetenzen von HRK LUNIS.

Über WERTIQ

WERTIQ ist ein unabhängig agierendes Multi Family Office und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS. Das Unternehmen begleitet vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien, Profisportler sowie institutionelle Investoren bei der strategischen Steuerung und Strukturierung ihres Gesamtvermögens.

Die Schwerpunkte von WERTIQ liegen in der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling, der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge-, Generationen- und Stiftungsplanung. Unterstützt durch moderne digitale Lösungen und eine leistungsfähige Softwareplattform erhalten Mandanten einen transparenten Überblick über ihr Gesamtvermögen und eine fundierte Grundlage für ihre finanziellen Entscheidungen. Eigene Immobilienspezialisten begleiten darüber hinaus An- und Verkäufe sowie strategische Immobilieninvestitionen im In- und Ausland.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der unabhängigen Auswahl und Überwachung externer Vermögensverwalter. Im Rahmen strukturierter Auswahlverfahren analysiert und bewertet WERTIQ Anbieter objektiv und unterstützt Mandanten dabei, die für ihre individuellen Anforderungen passende Lösung zu identifizieren.

Weitere Informationen unter: www.hrklunis.de | www.wertiq.de

Anika Perlewitz

Telefon +49 (0) 40 22 89 72 67-3

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HRK LUNIS AG

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60323 Frankfurt am Main

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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