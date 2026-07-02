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Infracore schliesst den Erwerb der Gebäude des See-Spitals in Horgen ab



02.07.2026 / 19:00 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 2. Juli 2026

Infracore schliesst den Erwerb der Gebäude des See-Spitals in Horgen ab

Infracore AG, eine auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, gibt den Abschluss des Erwerbs der Gebäude des See-Spitals in Horgen im Kanton Zürich bekannt. Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von Infracore dar und ist die erste Sale-and-Leaseback-Transaktion, die das Unternehmen mit einem öffentlichen Spital abgeschlossen hat.

Zu den erworbenen Vermögenswerten gehören die Hauptgebäude des Spitalstandorts in Horgen. Nach dem Erwerb wird das See-Spital den medizinischen Betrieb am Standort Horgen im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags weiterführen. Die Transaktion sichert somit die Kontinuität des Spitalbetriebs und der Patientenversorgung und ermöglicht es dem See-Spital gleichzeitig, in seiner Immobilieninfrastruktur gebundenes Kapital freizusetzen. Mit dieser Akquisition steigt der Wert des Immobilienportfolios von Infracore auf CHF 1.5 Mrd. Die jährlichen Mieteinnahmen aus dem Portfolio werden voraussichtlich im Jahr 2026 CHF 73 Mio. und im Jahr 2027 CHF 78 Mio. übertreffen.

Die Transaktion bestätigt einmal mehr die Relevanz der Tätigkeit von Infracore als langfristiger Eigentümer von unverzichtbarer Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Durch die Trennung des Eigentums an Spitalimmobilien vom medizinischen Betrieb bietet Infracore den Betreibern im Gesundheitswesen eine professionelle, stabile und nachhaltige Immobilienlösung und unterstützt sie gleichzeitig dabei, Kapital und Managementressourcen auf ihre Kernaufgabe zu konzentrieren: die Bereitstellung einer hochwertigen Versorgung.

«Diese Transaktion mit einem öffentlichen Spital ist ein wichtiger strategischer Schritt für Infracore. Sie zeigt nicht nur, dass unser Modell Antworten auf die Bedürfnisse des öffentlichen Gesundheitswesens liefert, sondern stellt auch einen Meilenstein in der weiteren Diversifikation unserer Mieterbasis dar. Wir freuen uns, dass wir zur langfristigen Stabilität der Infrastruktur und der finanziellen Flexibilität des See-Spitals beitragen können. So ist die Kontinuität des wichtigen medizinischen Betriebs gewährleistet», sagt Eric Frey, CEO von Infracore.

Der Standort Horgen stärkt die Präsenz von Infracore im Kanton Zürich und diversifiziert das Portfolio an strategischen Spitalimmobilien in der ganzen Schweiz weiter.

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch, +41 79 635 64 13

Über Infracore AG

Infracore AG ist einer der führenden Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Am 30. Juni 2026 gab Infracore die Lancierung des Börsengangs bekannt; die Kotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange wird voraussichtlich am oder um den 9. Juli 2026 erfolgen. www.infracore.ch

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