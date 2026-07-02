Dubai, 02. ⁠Jul (Reuters) - Der Iran droht den USA und Israel mit Vergeltung für den Fall von Angriffen während des Staatsbegräbnisses für das geistliche Oberhaupt des Landes. "Wir warnen die Feinde ‌des Iran, insbesondere die USA und das zionistische Regime, vor jeglicher Fehleinschätzung", erklärte Ali Abdollahi, Kommandeur des zentralen ⁠Hauptquartiers ⁠Chatam al-Anbija, in einer von staatlichen Medien verbreiteten Erklärung am Donnerstag. Sie sollten die harte Reaktion bedenken, mit der die Streitkräfte auf jede Bedrohung und Aggression gegen das Land antworten würden, hieß es in der ‌Erklärung weiter.

Ajatollah Ali Chamenei war am ‌28. Februar, dem ersten Tag des Krieges, bei einem Luftangriff getötet worden. Die Trauerprozessionen sollen am kommenden Samstag in ⁠Teheran beginnen und am 9. Juli mit seiner Beisetzung ‌in seiner Heimatstadt Maschhad enden. ⁠Zudem sind Zeremonien in Ghom und im Irak geplant. Am Mittwoch hatte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi bereits ähnlich gewarnt. Der Iran werde sofort ‌und mit aller Härte ⁠auf jede Bedrohung seiner Bevölkerung ⁠oder Führung reagieren, erklärte er. Zuvor hatte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärt, das neue geistliche Oberhaupt des Iran, Modschtaba Chamenei, stehe auf einer Abschussliste.

Iranischen Medienberichten zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen für die Dauer der Trauerfeiern verschärft. Zudem kündigte die iranische Luftfahrtbehörde am Mittwoch vorübergehende Einschränkungen des Flugverkehrs über mehreren Städten ⁠an, darunter Teheran und Maschhad.

(Bericht von Reuters DubaiBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)