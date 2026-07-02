IRW-News: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium beginnt mit Phase-II-Bohrungen bei Copper Mountain

IRW-PRESS: Myriad Uranium Corp.: Myriad Uranium beginnt mit Phase-II-Bohrungen bei Copper Mountain

Vancouver, British Columbia - 2. Juli 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) (Myriad oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Phase-II-Bohrungen auf dem Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming begonnen haben.

Höhepunkte

- Die Phase-II-Bohrungen auf dem Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming sind nun im Gange. Die ersten vier Bohrlöcher werden die Mineralisierung bei Lucky Cliff erproben, einem vorrangigen Zielgebiet, das Ende der 1970er Jahre von Union Pacific bebohrt und seither nie mit modernen Techniken weiterverfolgt wurde (siehe Abbildung 3).

- Jede bei Lucky Cliff bestätigte Mineralisierung wird außerhalb der Assessment Area des Bendix Engineering Report des US-Energieministeriums (U.S. DOE) aus dem Jahr 1982 (der Bendix Report) liegen, über die zuvor hier berichtet wurde (siehe Abbildung 1).

- Sobald die Bohrlöcher bei Lucky Cliff abgeschlossen sind, wird das Phase-II-Programm mit Bohrungen in anderen Gebieten als Canning fortgesetzt, die mit historischen Ressourcenschätzungen von insgesamt 26,63 Millionen lbs eU3O8 in 44,1 Millionen t mit einem Durchschnittsgehalt von 171 ppm eU3O8 in Zusammenhang stehen und nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt werden (siehe nachfolgenden Hinweis zu historischen Schätzungen).

- Canning enthält etwa die Hälfte der in der Vergangenheit geschätzten Ressourcen bei Copper Mountain und stand im Mittelpunkt des äußerst erfolgreichen Phase-I-Bohrprogramms von Myriad mit 34 Bohrlöchern Ende 2024 (Pressemitteilung hier).

- Im Rahmen von Phase II werden auch neue Ziele erprobt werden, die durch unsere jüngsten geophysikalischen Untersuchungen identifiziert wurden (Pressemitteilung hier) und die durch Bodenuntersuchungen mit einem tragbaren Gammaspektrometer verifiziert wurden.

- Die letzte Stufe von Phase II wird aus Ergänzungsbohrungen bestehen, um eine aktuelle Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen.

- Im Jahr 1982 meldete Bendix Engineering im Auftrag des US-Energieministeriums ein Explorationsziel bei Copper Mountain von 245 bis 655 Millionen lbs eU3O8, die in 1.111 Millionen t bis 2.971 Millionen t (bei 100 ppm eU3O8) und 222 Millionen t bis 594 Millionen t (bei 500 ppm eU3O8) enthalten sind. Hier und hier berichtet (siehe Abbildung 1 und Details unten).

Die potenziellen Tonnagen und Gehalte des Explorationsziels Bendix sind konzeptioneller Natur und basieren auf früheren Bohrergebnissen. Es wurden unzureichende Explorationen durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Weitere Details finden Sie im Abschnitt mit dem Titel Explorationsziel Copper Mountain.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, sagte: Unser Ziel für die Phase-II-Bohrungen wird darin bestehen, die Mineralisierung nicht nur in den in der Vergangenheit geschätzten Gebieten von Copper Mountain zu bestätigen, sondern auch in völlig neuen Zielgebieten, die im Rahmen unserer erfolgreichen geophysikalischen Programme und der anschließenden Bodenuntersuchungen identifiziert wurden. Wir hoffen zudem, dass Phase II nach ihrem Abschluss die Grundlage für eine vielversprechende aktuelle Mineralressourcenschätzung liefern wird.

Herr Lamb sagte außerdem: Auch über die Phase-II-Bohrungen hinaus stehen Myriad spannende und ereignisreiche zwölf Monate bevor.

- Unsere Fusion mit Rush befindet sich in den letzten Schritten des Abschlusses und wird die 100-%-Eigentümerschaft von Copper Mountain konsolidieren. Dies wird viele Vorteile mit sich bringen, einschließlich einer höheren Marktkapitalisierung, des Interesses institutioneller Investoren, der Vereinfachung betrieblicher Entscheidungen sowie der Erweiterung des Zugangs zu Finanzierungen.

- Wir planen ein Uplisting an eine große US-Börse.

- Das von 8VC unterstützte Unternehmen Subatomic wird das Projekt Red Basin in New Mexico vorantreiben, an dem wir ein Free Carried Interest von 10 % halten (Pressemitteilung hier).

- Die Exploration unseres Projekts Breccia Pipe in Arizona, das die hochgradige historische Ressourcenschätzung von Wate Pipe beinhaltet, beginnt (Pressemitteilung hier).

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Abbildung 1: Positionen der Ziele im Verhältnis zur Bendix Assessment Area.

Nasco Industrial Services and Supply (NISS) hat ein Oberflächen-Diamantkernbohrgerät Boart Longyear LF90D bei Copper Mountain eingesetzt. Das LF90D ist ein leistungsstarkes, hochmobiles Oberflächen-Diamantkernbohrgerät, das für seine große Bohrtiefe und seine zuverlässigen Hydrauliksysteme bekannt ist. Es verfügt über einen Teleskopmast, der sowohl für den Zug von 3-m- (10-ft)- als auch von 6-m- (20-ft)-Gestängen konzipiert wurde (Abbildung 2).

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Abbildung 2: Das Oberflächen-Diamantkernbohrgerät Boart Longyear LF90D auf dem Weg zum Projektgebiet bei Copper Mountain

Lucky Cliff

Lucky Cliff befindet sich etwa 2.000 m (6.500 ft) nördlich der Lagerstätte Canning entlang des Trends der Verwerfung Myrtle. Das Zielgebiet wurde von Union Pacific anhand günstiger geologischer und geochemischer Kriterien als Bohrziel ausgewählt. Es kommen mehrere starke strukturelle N45°E-Trends vor und die damit einhergehenden Gesteinsarten sind jenen ähnlich, die bei anderen mineralisierten Vorkommen im Projektgebiet vorgefunden werden. Im Rahmen eines von Union Pacific durchgeführten Flusssediment-Probenahmeprogramms mit geringen Abständen (500 ft) wurden mehrere stark anomale Zonen (bis zu 118 ppm) identifiziert und die Folgearbeiten waren konzipiert worden, um diese Anomalien zu erproben. Bodenuntersuchungen bei radiometrischen Anomalien durch Myriad im Anschluss an die Ende letzten Jahres abgeschlossene Helikopter-Vermessung identifizierten einen Punkt oberhalb des Zielgebiets mit einer Oberflächenmessung von 193,2 ppm eU unter Anwendung eines kalibrierten tragbaren Gammastrahlen-Spektrometers RS-230. Messwerte tragbarer Spektrometer sind vorläufig und dienen nur als Anhaltspunkt. Sie können durch Umwelt- und geometrische Faktoren beeinflusst werden, stellen keine Analyseergebnisse dar und sind unter Umständen nicht repräsentativ für die Urankonzentrationen in Gesteinsproben.

Ende der 1970er Jahre bohrte Union Pacific mindestens 20 Bohrlöcher. Mindestens zehn Bohrlöcher durchschnitten eine Mineralisierung mit über 100 ppm eU3O8 ab einer von nur 20 ft (6 m). LK-9 durchteufte 355 ft mit 0,027 % eU3O8 beginnend bei 59 ft (einschließlich 207 ft mit 0,032 % eU3O8). LK-11 durchteufte 31 ft mit 0,020 % bei 21,5 ft und 59,5 ft mit 0,025 % bei 83,5 ft. Die weiteren Bohrabschnitte in diesem Zielgebiet beinhalten 15,5 ft mit 0,055 % eU3O8 bei 55 ft in Bohrloch LK-10. Höhere Gehalte stehen mit einem mafischen Gesteinsgang in Zusammenhang, der die Hauptverwerfungszone durch das Zielgebiet intrudiert. Für Lucky Cliff liegt keine historische Ressourcenschätzung vor. Bei den gemeldeten Mächtigkeiten handelt es sich um historische Bohrlochmächtigkeiten, die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt. Äquivalente (e)-Urangehalte wurden mit AEC-Gammasonden unter Anwendung geeigneter Kalibrierungsfaktoren ermittelt. Vom Unternehmen oder der qualifizierten Person wurden für diese historischen Bohrergebnisse keine Original-Analysezertifikate oder vollständigen QS/QK-Protokolle überprüft.

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Abbildung 3: Geplante Bohrungen bei Lucky Cliff. Die lila schattierten Bereiche stellen anomale Uranmessungen an der Oberfläche der jüngsten radiometrischen Helikopter-Vermessung von Myriad dar.

Explorationsziel Copper Mountain

Im Jahr 1982 identifizierte Bendix Field Engineering Corp. (Bendix) ein Explorationsziel von 245 bis 655 Millionen lbs eU3O8, die in 1.111 Millionen t bis 2.971 Millionen t (bei 100 ppm eU3O8) und 222 Millionen t bis 594 Millionen t (bei 500 ppm eU3O8) enthalten sind. Dies basierte auf früheren Explorationen im Konzessionsgebiet durch Union Pacific Corp. und den eigenen Arbeiten von Bendix, einschließlich der Daten von über 1.370 historischen Bohrlöchern. Das Explorationsziel und die Methodik wurden in zwei Berichten von Bendix mit den Titeln An Exploration Systems Approach to the Copper Mountain Area Uranium Deposits, Central Wyoming (September 1982) bzw. Copper Fountain, Wyoming, Intermediate-Grade Uranium Resource Assessment Project Final Report (September 1982) ausführlich beschrieben. Das Potenzial des Explorationsziels wurde aus geologischen Erkundungen sowie geochemischen, geophysikalischen, petrologischen, bohrlochbezogenen und strukturellen Dateninterpretationen abgeleitet, die bei der Entwicklung eines genetischen Modells für die Uranmineralisierung in diesen Umgebungen angewandt wurden. Die Entwicklung eines strukturellen Bewertungssystems und die Anwendung von Modellen in einem Kontrollgebiet mit hoher Konfidenz stellten die Basis für Schätzungen des Uranziels in der gesamten Assessment Area von etwa 39,6 mi² dar. Das Volumen des modellierten Bereichs bestimmt die potenzielle Tonnageangabe beim Explorationsziel. Der für das Explorationsziel angegebene Gehaltsbereich wird unter Berücksichtigung der Bohrergebnisse innerhalb des modellierten Explorationszielgebiets sowie unter Berücksichtigung des geologischen Umfelds in einem etablierten Explorationsgebiet bestimmt. Die potenziellen Tonnagen und Gehalte sind konzeptioneller Natur und basieren auf früheren Bohrergebnissen, die die ungefähre Länge, Mächtigkeit, Tiefe und den Gehalt des Teils der historischen Mineralressourcenschätzung definierten. Es wurden keine ausreichenden Explorationen durchgeführt, um eine aktuelle Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird. Weitere Details sind im aktuellen technischen Bericht gemäß NI 43-101 verfügbar.

Historische Ressourcenschätzungen

Die historisch geschätzten Ressourcen in Höhe von insgesamt 26,6 Mlbs eU3O8, enthalten in 44,1 Mt bei einem durchschnittlichen Gehalt von 171 ppm eU3O8 (unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 100 ppm), wurden aus internen Fortschrittsberichten der Tochtergesellschaft von Union Pacific, der Rocky Mountain Energy Company, zusammengestellt. Insbesondere stützt man sich auf einen Bericht mit dem Titel Copper Mountain Exploration Project Report, der von Southard, G.G., et al. (1979) für die Rocky Mountain Energy Company erstellt wurde. Die Schätzungen wurden unter Anwendung polygonaler Methoden auf der Grundlage modellierter Mineralisierungsgeometrien durchgeführt. Die historischen Ressourcen wurden gemäß den damaligen Kategorien des U.S. Bureau of Mines als vermutet und angedeutet klassifiziert und entsprechen nicht unbedingt den Ressourcenkategorien, die durch die aktuellen Definitionen und Richtlinien der NI 43-101 festgelegt sind. Einzelheiten zu den historischen Ressourcenschätzungen sind im aktuellen NI 43-101-technischen Bericht verfügbar.

Myriad Uranium ist zwar zu dem Schluss gekommen, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Schätzungen für das Projektgebiet Copper Mountain relevant sind, angesichts der Verfasser und der Umstände ihrer Erstellung als hinreichend zuverlässig gelten und für die Veröffentlichung geeignet sind; die Leser werden jedoch darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese historischen Schätzungen als Indikator für aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projektgebiet zu verlassen. Ein qualifizierter Sachverständiger (gemäß der Definition in NI 43-101) hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine der historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad Uranium behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Zudem enthält das Projektgebiet Copper Mountain zwar alle oder die meisten der genannten Lagerstätten, doch könnten sich einige der genannten Ressourcen außerhalb des derzeitigen Projektgebiets Copper Mountain befinden. Darüber hinaus sind die Schätzungen Jahrzehnte alt und basieren auf Bohrdaten, für die die Bohrprotokolle bislang überwiegend nicht verfügbar sind. Auf die historischen Ressourcenschätzungen sollte man sich daher nicht übermäßig verlassen.

Zu den inhärenten Einschränkungen der historischen Schätzungen gehört, dass die Art der Mineralisierung (kluftgebunden) dazu führt, dass Schätzungen auf der Grundlage von Bohrdaten weniger zuverlässig sind als bei anderen Lagerstättentypen (z. B. solchen, die mächtig und gleichmäßig sind). Aus Sicht von Myriad Uranium bestehen Einschränkungen darin, dass das Unternehmen die Originaldaten nicht selbst überprüfen konnte und dass die Schätzungen im Vergleich zu späteren Arbeiten, bei denen zur Berechnung der Gehalte ein Delayed Fission Neutron-Faktor (DFN) angewendet wurde, möglicherweise zu optimistisch ausfallen. Andererseits ist der DFN-Faktor umstritten, da dieser Ansatz von einigen Experten als zu konservativ angesehen wird. Dennoch wurde er in späteren Ressourcenschätzungen von Union Pacific in Bezug auf Copper Mountain angewendet. Um die historischen Schätzungen zu verifizieren und als aktuelle Ressourcen neu auszuweisen, ist ein Nachbohrprogramm erforderlich, um neue Daten zu generieren, mit denen sich die Korrelation und Kontinuität der Geologie und der Gehalte zwischen den Bohrlöchern mit ausreichender Sicherheit feststellen lässt, um Mineralressourcen zu schätzen.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist Principal Consultant bei The MSA Group (Pty) Ltd., einem unabhängigen Beratungsunternehmen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Explorationsergebnisse zu überprüfen oder die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 75 % der Besitzanteile am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Zudem liegt bereits eine verbindliche Vereinbarung über den Erwerb der übrigen Anteile von 25 % durch die Übernahme der Firma Rush Rare Metals Corp. vor. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund UO) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält ein 10%iges Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor. Für das Projekt Breccia Pipe wurde eine Optionsvereinbarung mit Wedgemount Resources geschlossen (Pressemitteilung finden Sie hier).

Hinweis: Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, weshalb Myriad die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontaktieren Sie Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, werden, wahrscheinlich, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, schätzen, planen, prognostizieren, projizieren und glauben oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der wirtschaftlichen Rentabilität der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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