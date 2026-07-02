IRW-News: Norsemont Mining Inc. : Norsemont stellt Update hinsichtlich Bohrungen bei Choquelimpie bereit

IRW-PRESS: Norsemont Mining Inc. : Norsemont stellt Update hinsichtlich Bohrungen bei Choquelimpie bereit

Vancouver, B.C., 2. Juli 2026 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) (Norsemont oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seines Phase-III-Bohrprogramms 2026 bereitzustellen. Auf dem Projekt Choquelimpie wurden in diesem Jahr bis dato neun Bohrlöcher auf insgesamt 2.187,15 m (Abbildung 1 und Tabelle 1) gebohrt. Die Bohrungen wurden sowohl als Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der bekannten Mineralisierung als auch als Versatzbohrungen zu bereits identifizierten mineralisierten Abschnitten konzipiert.

Höhepunkte

- Norsemont hat im Jahr 2026 bis dato neun Bohrlöcher auf insgesamt 2.187 m abgeschlossen und damit die Arbeiten auf fünf Schlüsselzonen bei Choquelimpie erweitert.

- Frühe Bohrungen haben dazu beigetragen, die Ränder mehrerer hydrothermaler Brekzienkörper abzugrenzen, was dem Team ein klareres Bild davon vermittelt, wo sich die stärkste Mineralisierung voraussichtlich fortsetzen wird.

- Mehrere goldhaltige Mineralisierungsarten wurden bestätigt, einschließlich hydrothermaler Brekzien, mit Porphyr in Zusammenhang stehender schmaler Quarz-±-Magnetit-Äderchen sowie Quarz-Glimmer-Sulfid-Alterationszonen.

- In den Quarz-Glimmer-Sulfid-Zonen kommt eine Basismetallmineralisierung vor, was dem System eine weitere potenzielle Wertkomponente hinzufügt.

- Neue Bohrlöcher, die zurzeit gebohrt werden (DD-15 und DD-18), versetzen die bekannte Mineralisierung und peilen Erweiterungen in den Zonen Choque und Suri an.

- Die Analyseergebnisse sind noch ausstehend und werden nach ihrer Veröffentlichung voraussichtlich als bedeutende Katalysatoren fungieren.

- Metallurgische und geologische 3D-Studien, die für einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 geplant sind, werden dazu beitragen, die Beziehungen zwischen Edel- und Basismetallen im gesamten System zu verfeinern, und das zukünftige Ressourcenwachstum unterstützen.

Kommentare des Managements

Marc Levy, CEO von Norsemont, sagte:

Die Phase-III-Bohrungen entwickeln unser Verständnis des Multizonen-Gold-Silber-Systems bei Choquelimpie kontinuierlich weiter. Das Phase-III-Programm hat die Mineralisierung über mehrere Zonengebiete hinweg erweitert und die ersten Ergebnisse tragen dazu bei, die Geometrie der bedeutsamsten Brekzienkörper und der damit einhergehenden porphyrartigen Mineralisierung zu verfeinern. Mit dem Eintreffen weiterer Analyseergebnisse verbessern wir kontinuierlich das 3D-Modell des Systems und identifizieren neue Bohransatzpunkte für Folgebohrungen. Da mehrere Mineralisierungsarten bestätigt wurden und die Arbeiten an geologischen, geophysikalischen und metallurgischen Studien im Gange sind, verdeutlicht Choquelimpie weiterhin ein starkes Ressourcenerweiterungspotenzial, das das Projektwachstum fördern wird.

Update des Bohrprogramms

Zwei der Bohrlöcher (DD-09 und -10) haben die Zone Choque weiter erkundet, eines die Zone Suri (DD-08), drei die Zone Vizcacha (DD-11, -12 und -13), eines die Zone Hundimiento (DD-14) und zwei Bohrlöcher die Zone Española. Die Bohrlöcher MV26-DD-15 und DD-18 werden zurzeit gebohrt und erkunden die Zonen Choque und Suri weiter. Die Analyseergebnisse des Phase-3-Bohrprogramms 2026 werden bekannt gegeben, sobald sie verfügbar sind.

Abbildung 1

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Tabelle 1

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Einige der frühen Bohrlöcher aus dem Jahr 2026 scheinen die Grenzen einzelner hydrothermaler Brekzienkörper definiert zu haben. Daher werden die weiteren für 2026 geplanten Bohrungen so angesetzt, dass sie in einem Versatz zu den bereits bekannten mineralisierten Bereichen niedergebracht werden.

Im Rahmen der Phase-3-Bohrungen wurden die drei (3) nachfolgenden Goldmineralisierungstypen durchörtert:

- Hydrothermale Brekzienkörper;

- Dazit-Andesit-Porphyr, durchzogen von Erzschnüren aus Quarz +/- Magnetit;

- Zonen mit Quarz-Glimmer-Sulfid-Alteration, die sich auf dem Dazit-Andesit-Porphyr ausgebildet haben, sowie einige hydrothermale Brekzienkörper.

- Zudem scheinen die erhöhten Werte der Basismetallmineralisierung primär mit den Zonen der Quarz-Glimmer-Sulfid-Alteration in Verbindung zu stehen.

Der mineralogische Zusammenhang zwischen der Edelmetall- und Basismetallmineralisierung wird in weiterer Folge im Rahmen von metallurgischen Studien untersucht. Letztere sollen laut Plan erst im weiteren Verlauf des Jahres 2026 am Sulfiderzmaterial durchgeführt werden. Auch die dreidimensionalen räumlichen Beziehungen zwischen den verschiedenen durchteuften Mineralisierungstypen werden nach Vorliegen weiterer Daten analysiert. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen liefern in Verbindung mit den geologischen und geophysikalischen Daten wichtige Anhaltspunkte, die bei der Beurteilung, wie es zur Entstehung des hydrothermalen Mineralisierungssystems bei Choquelimpie gekommen ist, hilfreich sein werden.

Die geteilten Bohrkernproben werden zur geochemischen Analyse an Activation Geological Services SpA (AGS) versandt. Die Probenaufbereitung erfolgt in der AGS-Anlage in Antofagasta (Chile), während die Analysen im geochemischen Labor von AGS in Coquimbo (Chile) durchgeführt werden. Das Labor ist gemäß ISO 17025 zertifiziert. Die Goldgehalte werden mittels Brandprobe (AGS-Code AU-FA30) ermittelt. Bohrintervalle, die einen gewissen Oxidationsgrad aufweisen, werden zusätzlich mit der cyanidlöslichen Goldmethode (AUCN) analysiert.

Die Proben werden zudem mittels Massenspektrometer (MS TD60) auf 60 Elemente, einschließlich Silber, analysiert. Darüber hinaus werden Silber und bestimmte Basismetalle mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AGS Code 4ACID-AAS) erneut untersucht, wenn der Ausgangswert für ein bestimmtes Element über der Genauigkeitsgrenze (Over-Limit) für diese Methode liegt. Der Over-Limit-Wert für Silber (Ag) liegt bei 100 ppm, für Kupfer (Cu) bei 10.000 ppm (parts per million), für Blei (Pb) bei 5.000 ppm und für Zink (Zn) bei 10.000 ppm.

Standard- und Leerproben werden in einer Häufigkeit von jeweils einer Probe pro 20 Bohrproben eingefügt.

Das Phase-3-Explorationsprogramm wird von Roman Flores, einem qualifizierten Sachverständigen (a Persona Calificada - Q.P.) gemäß der Commission Minera Chile, geleitet.

Referenzen:

Wilson, S. E., 2025, NI 43-101 Technical Report for the Choquelimpie Au-Ag Project Region 1 Chile, 115p.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG und Chefgeologe von Norsemont Mining Inc., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Shareholder Value für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Das Projekt umfasst eine angedeutete Mineralressource von 81,9 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,66 g/t (1.731.000 Unzen Gold) und einem Silbergehalt von 12,6 g/t (33.233.000 Unzen Silber) sowie eine vermutete Mineralressource von 25,3 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 0,55 g/t (446.000 Unzen Gold) und einem Silbergehalt von 8,9 g/t (7.219.000 Unzen Silber). Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer ehemals produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine umfangreiche Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Camps und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter: psearle@norsemont.com

Investor Relations: Paul Searle (778) 240-7724

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