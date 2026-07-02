"KI und Krypto gehören eigentlich zusammen"

BTC-ECHO-Chefredakteur Sven Wagenknecht erklärt, warum er Bitcoin aktuell spannender findet als viele KI-Aktien und welche Entwicklungen den Kryptomarkt in den kommenden Monaten prägen könnten.

Im Gespräch mit Alexander Mayer spricht der Mitgründer des Branchenmediums BTC-ECHO über den Bitcoin-Zyklus, Bitcoin-ETFs, die Liquiditätsentwicklung, die US-Schuldenkrise, den Clarity Act, die Zukunft von Altcoins und Stablecoins sowie die langfristige Rolle von Bitcoin als Wertspeicher und Geld.