Interview mit Sven Wagenknecht
"KI und Krypto gehören eigentlich zusammen"
onvista · Uhr
BTC-ECHO-Chefredakteur Sven Wagenknecht erklärt, warum er Bitcoin aktuell spannender findet als viele KI-Aktien und welche Entwicklungen den Kryptomarkt in den kommenden Monaten prägen könnten.
Im Gespräch mit Alexander Mayer spricht der Mitgründer des Branchenmediums BTC-ECHO über den Bitcoin-Zyklus, Bitcoin-ETFs, die Liquiditätsentwicklung, die US-Schuldenkrise, den Clarity Act, die Zukunft von Altcoins und Stablecoins sowie die langfristige Rolle von Bitcoin als Wertspeicher und Geld.
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