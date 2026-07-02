Koalition einigt sich auf Reformpaket
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf eine Reihe von Reformen verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Abend aus Koalitionskreisen, zuvor hatte die ARD berichtet. Über die Inhalte soll am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz informiert werden./mfi/DP/zb
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