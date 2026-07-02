Koalition einigt sich auf Steuerentlastungen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Koalition hat sich auf eine Reform der Einkommensteuer mit steuerlichen Entlastungen zum 1. Januar 2027 geeinigt. Das Entlastungsvolumen soll insgesamt rund 10 Milliarden Euro pro Jahr betragen, wie die Spitzen von CDU, CSU und SPD nach dem Koalitionsausschuss mitteilten./hoe/DP/stw
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