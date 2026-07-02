Koalition plant schärfere Regeln für Krankschreibungen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Möglichkeit zu telefonischen Krankschreibungen soll nach Plänen der Koalition abgeschafft werden. Für Beschäftigte soll zudem die verpflichtende Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung eingeführt werden, wie Union und SPD nach Beschlüssen des Koalitionsausschusses mitteilten./sam/DP/zb
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