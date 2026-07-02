Koalition stemmt Steuerreform - Bis zu 600 Euro Entlastung

Berlin, 02. ⁠Jul (Reuters) - Die Regierungskoalition will Familien sowie Gering- und Normalverdiener mit einer umfassenden Steuerreform entlasten und im Gegenzug Spitzenverdiener stärker zur Kasse bitten. Das Entlastungsvolumen belaufe sich auf insgesamt rund zehn Milliarden Euro pro Jahr, teilten die Spitzen von Union und SPD am ‌Donnerstag in Berlin mit. Eine Familie mit zwei Kindern könne ab 2028 um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden. Finanziert wird dies unter anderem durch ⁠eine Anhebung ⁠der sogenannten Reichensteuer. "Wir wollen Deutschland wieder flott kriegen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Das Ziel sei, für mehr Beweglichkeit der Unternehmen, den Erhalt des Sozialstaats und die Entlastung von Arbeitnehmern und Firmen zu sorgen.

Kern des Pakets ist die zum 1. Januar 2027 geplante Reform der Einkommensteuer. Die Entlastung soll durch höhere Grund- und Kinderfreibeträge, ‌eine Erhöhung des Kindergeldes sowie des Arbeitnehmerpauschbetrags erreicht ‌werden. Die Gegenfinanzierung erfolgt vor allem über zwei neue Stufen bei der Reichensteuer: Ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 Euro soll künftig ein Satz von 45 Prozent gelten, ⁠ab 280.000 Euro einer von 47 Prozent. "Die Höchstverdiener in diesem Land werden also einen ‌größeren Anteil übernehmen. Das ist gerecht", sagte ⁠SPD-Chef Lars Klingbeil. Zudem wird der Pauschalsteuersatz für Minijobs von zwei auf fünf Prozent angehoben und die steuerliche Absetzbarkeit von Handwerkerleistungen reduziert.

AUS FÜR TELEFONISCHE KRANKSCHREIBUNG

Über die Steuerreform hinaus enthält das 34 Punkte umfassende "Programm für Aufschwung und ‌Beschäftigung" weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen. So sollen Bürokratie ⁠abgebaut und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden. Zudem ⁠werden sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen auf bis zu 48 Monate ausgeweitet. Die telefonische Krankschreibung wird abgeschafft. Um den Wohnungsbau anzukurbeln, wird eine bundeseigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet. CSU-Chef Markus Söder betonte jedoch, dass zugleich per Bundesgesetz die Verstaatlichung privater Wohnungsbestände auf Landesebene verhindert werde.

Die Koalitionspartner hoben die Handlungsfähigkeit der Regierung hervor. "Die Zeit, in der wir Probleme beschreiben, ist ein Stück weit vorbei", sagte Klingbeil. Man habe den Fokus darauf gerichtet, wie Deutschlands Wirtschaft wieder wachsen könne. Söder erklärte, das ⁠Paket zeige "Bewegung, nicht Stillstand".

(Bericht von: Markus Wacket, Andreas Rinke; redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)